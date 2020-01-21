Кто такие «Е-девочки» и чем они похожи на эмо из 2007-го. Разбираемся в модных направлениях

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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Если у вас на компе есть папка «Хиты-2006», а в плеере играет подборка «Верните мне мой 2007», то вы наверняка помните, как популярны были эмо, готы и «ванильки». Сейчас о субкультурах почти ничего не слышно, но это не значит, что они исчезли. В 2020 году TikTok и Instagram захватили новые направления — e-girl и soft-girl. Что это за направления и почему они так похожи на субкультуры из 2000-х?

Ранее (2007−2011 годы в Слуцке): Ванильки и хедешки сменили эмо и готов

Стоит сказать, что e-girl и soft-girl — это модные направления, где акцент направлен на внешний вид. До полноценных субкультур они не дотягивают.

Soft-girl

Дословный перевод Soft-girl — «нежная девочка». Это модный стиль, который создан для того, чтобы подчеркнуть «няшность».

Если у вас на компе есть папка «Хиты-2006», а в плеере играет подборка «Верните мне мой 2007», то вы наверняка помните, как популярны были эмо, готы и «ванильки». Сейчас о субкультурах почти ничего не слышно, но это не значит, что они исчезли. В 2020 году TikTok и Instagram захватили новые направления – e-girl и soft-girl. Что это за направления и почему они так похожи на субкультуры из 2000-х?

Soft-girls предпочитают мягкий, комфортный стиль одежды: большие джемпера, джинсы, коротенькие юбки и футболки. Из цветов — пастельные оттенки, персиковый, нежно-розовый. В качестве аксессуаров — круглые очки, цветные заколки, береты, белые гольфы. Любую Soft-girl можно узнать по макияжу. На щеках большое количество розовых или персиковых румян, хайлайтер, блёстки. Также, чтобы сделать образ ещё более милым, девушки зачастую рисуют себе веснушки.

Soft-girl — это образ впечатлительной, милой, мечтательной, «няшной» девушки. И если посмотреть на стиль в целом, то можно найти много общего с «ванильками» из 2008-го.

E-girl

Это модное направление зародилось в социальных сетях Instagram, TikTok и Twitch. Название e-girl происходит от сочетания слов electronic girl и переводится как «электронная девушка».

Стиль E-girl — это «солянка» из субкультур. Здесь можно найти элементы аниме, гранжа, эмо, готической культуры, БДСМ и косплея. Основные особенности в одежде — клетчатая юбка с завышенной талией, колготки в сетку, чокеры, цепочки, чёрные футболки поверх полосатой водолазки. Макияж обычно яркий — длинные стрелки, яркие румяна, блеск и помада. Часто девушки рисуют сердечки под глазами.

Теперь вы знаете, что субкультуры до сих пор живы и скрываются в модных трендах на просторах интернета.

Пока я готовила этот материал, поняла, что тоже «в тренде» и могу называть себя e-girl. Сомнительное достижение конечно.

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