Случчанка Татьяна Романеня улетела на работу в Дубай восемь лет назад. Сейчас в ОАЭ у неё семья и марафоны в Instagram, где у неё более 35,7 тысяч подписчиков. Девушка рассказала «Кур'еру», как обживалась в незнакомой стране и искала своё место под солнцем.

Татьяна Романеня родилась и выро­сла в Слуцке. Училась в гимназии № 1, окончила МИТСО с дипломом юриста-международника. Но уже на первой практике поняла, что это не её.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOGA DUBAI (@yoga_miss_tee) 27 Окт 2019 в 1:32 PDT

«С 5 лет я танцевала в слуцком ансамбле «Папараць-кветка», — рассказывает Татьяна. — Танцевала в институте. Решила, что хочу связать свою жизнь с танцами. Вначале работала в мин­ских клубах, а в 2012 году уехала по контракту в Дубай.

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Как решилась уехать из Беларуси

Решение уехать приняла в одну секунду. Помню, что была зима. Всё серое, одинаковое — работа, дом, работа, дом. Тут мне знакомые девчонки говорят: «А мы уезжаем». В ту же ночь мне приснилось море, я плаваю. Когда проснулась, поняла, что тоже уезжаю.

Маму пришлось долго уговаривать, чтобы меня отпустила. Я сказала ей, что это на время, поработаю и вернусь. Но этого не произошло. Сейчас мама рада за меня, ей нравится приезжать ко мне в гости. Она теперь всех убеждает, что если дети хотят, то пусть едут.

Первая работа в Дубае

Агентство в Дубае приглашает девушек из Украины, Беларуси и России. Они танцуют в барах, ночных клубах и отелях. Наш агент работает на этом рынке около 30 лет, многие его знают. Поэтому мы спокойно поехали танцевать в отеле.

Работа просто каторжная, практически без выходных. Каждую ночь четыре выхода по 30 минут. В Минске, для сравнения, — три выхода по 10 минут. Выступаешь в одном и том же месте, куда ходят одни и те же люди, играет одна и та же музыка. Для творческого человека это просто убийство.

Мы отработали пять месяцев по контракту и ушли. Познакомились с местными ребятами, у которых была своя команда. Им как раз нужны были девочки. Хорошо влились в коллектив. С ними протанцевали два года. А потом уже сами искали работу. Танцевали в основном днём в торговых центрах, на мероприятиях.

О доходах и расходах

По первому контракту агентство платило $ 800 в месяц. При этом оно оплачивало перелёт, питание, проживание и визы. Этим агентство и заманивает. А когда приезжаешь, понимаешь, что $ 800 — это немного, потому что Дубай — очень дорогой город. Поход в кино — $ 30, проезд в метро — $ 10, минимальный набор продуктов в магазине — $ 30. Пляж тоже платный. Получается‚ что вроде работаешь‚ но ничего толком не зарабатываешь.

Без контракта заработать можно больше‚ но и траты тоже вырастут. Снять комнату стоит около $ 1000 в месяц. Однокомнатную квартиру-студию можно найти за $ 1500. Заплатить за неё надо за три-четыре месяца вперёд.

Как пришла к йоге

Как-то моя соседка по комнате предложила сходить с ней на занятие йогой. Мне всегда было интересно, что это такое. Это была бикрам-йога, когда занятие проходит при температуре под 40 градусов. Это очень тяжело.

Потом сходила на занятие классической йогой. И поняла, что это моё. Когда йога пришла в мою жизнь, я перестала работать в ночных клубах, выступала только в дневных шоу.

Через два года занятий йогой я поехала в Индию, где прошла 200-часовые курсы. Получила сертификат и после этого уже могла преподавать йогу. Сначала моими учениками были друзья, знакомые, а потом я стала работать в студии йоги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOGA DUBAI (@yoga_miss_tee) 15 Мар 2019 в 11:40 PDT

Вышла замуж и родила дочь

Шесть лет назад я познакомилась с будущим мужем. Он сам из Ливана, мусульманин. Я совсем ушла из танцев. Сейчас нашей дочери два года. Мы с ней приезжаем в Слуцк каждое лето.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOGA DUBAI (@yoga_miss_tee) 7 Янв 2018 в 12:31 PST

Как появился Инстаграм

Инстаргам у меня давно. Три года назад решила участвовать в йога-марафонах. А теперь сама их организую, потому что это такой способ вовлечь людей в йогу. Даже меня мотивировало вначале. Когда ходишь на занятия, это хорошо. А дома нужна мотивация, потому что хочется полежать на диване, что-то почитать, отвлекаешься. А в марафоне ты должен каждый день выкладывать фотографию. Думаешь: «Пойду немного разомнусь и сфотографируюсь». И начинаешь заниматься.

Для марафона договариваемся со спонсорами. Стараемся не давать задания с тяжёлыми асанами. В завершении спонсоры дарят участникам подарки. Мне ничего не платят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOGA DUBAI (@yoga_miss_tee) 22 Июн 2019 в 1:34 PDT

Сама стараюсь заниматься йогой‚ когда дочь спит. Потому что она прыгает‚ бегает‚ выпихивает меня с мата и пытается сделать всё сама. Если дочь не спит‚ то лезет в кадр. Я пытаюсь чем-то завлечь. Специально её в кадр не зову.

Почему рожала дочь в Беларуси

Было несколько нюансов. В Дубае любят делать всем кесарево‚ чего я очень не хотела. Если естественные роды — сумма одна‚ а если кесарево — то сумма увеличивается в 10 раз. И получается в районе $10 тыс. Если не дай бог что-то случается с мамой или ребёнком‚ ты остаёшься в больнице‚ выйдет ещё больше. Страховка покрывает определённую сумму‚ остальное ты должен доплачивать сам. Но моя основная причина была‚ что не хотела делать кесарево. На подсознательном уровне чувствовала‚ что всё будет хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOGA DUBAI (@yoga_miss_tee) 13 Окт 2017 в 2:22 PDT



До 36 недель беременности занималась йогой. На пятом месяце, когда появился живот, мне не хотелось заниматься йогой для беременных‚ а обычной не получалось. Недели две не занималась, но потом продолжила. Ходила на классы в Минске‚ пугала преподавателей. Потому что они не знали мой опыт‚ а себе легко навредить. Даже советую беременным ходить только на йогу для беременных. На обычной йоге надо знать много нюансов‚ а не все преподаватели смогут объяснить.

Йога помогла прийти в норму после родов. За беременность набрала много — 20 кг, не могла остановиться — ела‚ как хомяк. Начала заниматься через два месяца после родов. И через три месяца у меня уже был добеременный вес‚ а через четыре стала ещё меньше".