Отдел занятости Слуцка помог 15 безработным начать свой бизнес

За январь—декабрь 2019 года через службу занятости был трудоустроен 1431 человек, в том числе 938 безработных. А 15-ти помогли стать предпринимателями.
Об этом сообщает управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.
По состоянию на 1 января 2020 года на учёте в отделе занятости населения состояло 166 человек, в том числе 101 безработный. Из всех безработных 63,4% — мужчины.
Общественные работы
В течение 2019 года в общественных работах приняло участие 573 человека, в том числе 108 безработных.
Помогли безработным стать ИП
В прошлом году 15 безработным была оказана финансовая поддержка в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.
Уровень официальной безработицы снизился
За десять месяцев 2019 года в отдел занятости населения в поисках работы обратилось 2282 человека (по сравнению с 2018 годом — 2558 человек). Из них 1281 человек был зарегистрирован в качестве безработного (в 2018 году — 1570).
Сколько вакансий в Слуцком районе
На 1 января в банке вакансий 591 свободное рабочее место. Из них 185 вакансий для инженерно-технических работников и служащих. На одно рабочее время претендовало 0,17 безработных, а в 2018 году — 0,5 человек.
На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 95 человек.
Это ж на сколько процентов снизился уровень безработицы? Не густо.