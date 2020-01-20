Трагедия слуцкого гетто. Часть 2

После массового расстрела еврейского населения в Слуцке, учинённого в конце октября 1941 года, значительная часть евреев города всё же уцелела. Они продолжали жить в гетто в 10-м военном городке.

Наиболее квалифи­цированные ремесленники вместе со своими семьями размещались в своих домах. Первое время после погрома оккупационные власти были заняты восстановлением работы мастерских и предприятий города, на которых до расстрела работало много евреев. Однако политика в отношении их не поменялась. После непродолжительного перерыва возобновились регулярные расстрелы.

Создание нового гетто

Часть евреев, в основном молодёжь, находила разные способы уходить в лес к партизанам. Поэтому оккупационные власти решили создать новое гетто. Территория для него была выбрана в районе так называемого Школища (район нынешней СШ № 6 и прилегающие улицы), где до войны компактно проживала еврейская община. Новое гетто обнесли несколькими рядами колючей проволоки, а узников разместили примерно в четырёх сотнях домов — в каждом по несколько семей.

Гетто тщательно охранялось. На работу водили строго под конвоем. Перед переводом евреев в новое гетто в апреле 1942 года несколько сотен нетрудоспособных узников старого гетто расстреляли в урочище «Гореваха».

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Страшный план

В соответствии с директивами руководства рейха 1943 год должен был стать окончательным в решении еврейского вопроса на оккупированных территориях.

5 февраля 1943 года начальник полиции безопасности Беларуси Штраух подписал приказ о переселении (так на языке оккупантов назывались массовые расстрелы) проживавших в слуцком гетто евреев.

К приказу был приложен план проведения акции. Осуществить его должна была зондеркоманда СС из Минска. С немецкой педантичностью поимённо названы его участники, а также зоны ответственности каждого, включая выдачу патронов, сбор имущества, организацию питания, охраны.

Для захоронения расстрелянных заранее были подготовлены две ямы в д. Мохарты (недалеко от д. Весея). Как указано в плане «переселения», у каждой ямы должны были «работать» по одной группе из десяти офицеров и солдат, которые менялись каждые два часа.

Зондеркоманда СС выехала из Минска в Слуцк 7 февраля в 11.30. Эсэсовцы разместились в здании СШ № 10, где располагался госпиталь.

Февральская бойня

Начало акции засвидетельствовано в дневнике гауптштурмфюрера СС Вильке (участник расстрела): «Понедельник 8.2.43. 4 часа — подъём, 4.30 — построение, 5 часов — начало операции в гетто. Очень хорошее начало. Выгоняется 1300 евреев (говорят, что их 3100)».

Житель Слуцка Александр Лысый вспоминал: «По предписанию властей такие, как я, подростки рано утром собирались на центральной площади. Потом нас на машинах отвозили на работу. В тот день (8 февраля) гетто было окружено солдатами по периметру, на дороге стояли пулемёты, направленные в сторону ворот. Когда нас погрузили в машину, мы увидели двух молодых евреек, спешащих в гетто. Ребята стали кричать им, что не надо туда идти, будут расстреливать. Но они почему-то произнесли ужасные слова: „Так нам и надо“. Думаю, что сказано это было в состоянии крайнего отчаяния. Охрана спокойно открыла ворота, и девчата исчезли за рядами колючей проволоки».

Зондеркоманда СС, рассчитывая на быстрое проведение операции, просчиталась.

Наученные горьким опытом 1941 года узники гетто заранее подготовили себе тайные подвалы и схроны. Запланированная акция оказалась под угрозой срыва. Уже к полудню после консультаций эсэсовцев с гебитскомиссаром Генрихом Карлом было решено сжечь гетто. В ход пошли факелы, огнемёты. Узники, пытаясь спастись от огня, покидали свои убежища, но их настигали пули. Многие, чтобы избежать мучительной смерти, кончали жизнь самоубийством.

Известно, что зондеркоманда СС оставила Слуцк 8 февраля в 20.00. Завершали уничтожение гетто солдаты местного гарнизона и полицейские.

Из воспоминаний Луизы Сацук-Большаковой: «В 1943 году мы жили в Слуцке на улице Садовой. Я хорошо помню события 8 февраля. Это мой день рождения. Именно тогда был погром евреев. Ночью началась сильная стрельба. Со стороны улицы Копыльской доносились ужасные крики и гул машин. Это продолжалось весь день. Небо освещало огромное зарево, а запах горящих людских тел наполнял воздух.

Утром 9 февраля мы побежали с братом в сторону Копыльской, чтобы посмотреть, что же произошло. Перед нами открылась ужасающая картина: на колючей проволоке гетто мы увидели висящие «гроздья» обгоревших человеческих тел. Несчастные, видно, пытались спастись от огня, пробовали перелезть через ограду, но их добивали, а трупы обугливались от пылающих рядом домов".

Трое суток догорало слуцкое гетто. Через несколько дней людские останки по приказу местных властей вывезли на санях в сторону Сёлок (ныне это район бывшего металлообъединения), где с довоенных времён была городская свалка. Только весной, после того как сошёл снег, фашисты распорядились закопать останки людей.

P.S. Накануне уничтожения второго гетто группа слуцких подпольщиков, возглавляемая Петром Маглышем, узнала, что в Слуцке готовится акция по массовому уничтожению евреев. Через связных эта информация была передана в гетто. К сожалению, на организацию побегов уже не оставалось времени. Лишь единицам удалось вырваться на свободу. По информации еврейского общественного объединения «Помни», избежать страшной участи смогли только около десятка человек.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.

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