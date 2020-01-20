Полтора часа об анализах. Lampa провела встречу для будущих мам (фотофакт)

В выходные в лаунж-баре «Мята» прошла встреча для будущих мам и беременных. Её провела Валентина Юзенкова, врач лабораторной диагностики Synevo. Она рассказала случчанкам, какие анализы и зачем надо сдавать перед беременностью и во время неё.

Все участницы получили скидочный купон, который даёт 5% скидки на весь перечень анализов и 15% на витамины и минералы, а также презенты (блокноты, календари) от медлаборатории Synevo. Веронике Пратасене, которая активно задавала вопросы, подарили фирменную кружку.

Организаторы встречи — женский проект Lampa и газета «Кур'ер».

Кто партнёр встречи

Партнёр встречи — медицинская лаборатория Synevo.

В Слуцке лаборатория находится по адресу: ул. Ленина, 150. Она работает с понедельника по пятницу с 7 до 15 часов, в субботу — с 7 до 14 часов, воскресенье — выходной.

Преимущества медицинской лаборатории Synevo:

Крупнейшая сеть лабораторных пунктов

Сегодня локальная сеть Synevo включает более 45 лабораторных пунктов по всей Беларуси.

Современная лабораторная база

Лаборатории Synevo оснащены оборудованием от лучших мировых производителей, таких как Roche Diagnostics (Швейцария), Sysmex (Япония), Siemens Healthcare Diagnostics (США) и др. Используются качественные расходные материалы и реагенты из Европы.

Комфортные условия сдачи анализов

Synevo работает по единому стандарту обслуживания по всей Беларуси и прилагает максимум усилий, чтобы люди не тратили много времени на проведение исследований, а все манипуляции осуществлялись быстро и в хороших условиях.

Подтверждённое качество исследований

Лаборатория регулярно участвует в программах международного контроля качества (EQAS). Все исследования проводятся с чётким соблюдением технологических процессов, обеспечивая высокое качество лабораторного анализа.

Дополнительные сервисы

Лаборатория предоставляет несколько способов получения результатов анализов, в том числе по электронной почте и онлайн на synevo. by, а также направляет автоматическое уведомление о полной готовности результатов.

Synevo располагает единой многоканальной информационной линией и всегда готова дать обратную связь и ответить на вопросы.

Сайт медицинской лаборатории Synevo — www.synevo.by.

Контакты: 7766, (+375 17) 338 88 88