Андрея Равкова назначили госсекретарём Совета безопасности. Чем он запомнился на посту министра обороны

Министр обороны, генерал-лейтенант Андрей Равков назначен госсекретарём Совета безопасности. Такое решение в понедельник, 20 января, принял Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал Белтелерадиокомпании.

На новом посту Равков заменит Станислава Зася, ставшего генеральным секретарём ОДКБ.

СПРАВКА. Андрей Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988-м — Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь, в 2005 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Равков даже был избран депутатом Минского областного Совета депутатов от Борисова в 2012 году.

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Министерство обороны Равков возглавлял 5,5 лет.

Чем он запомнился: два главных события

Закон «об острочках». TUT. BY вспомнил, что в 2018 году Минобороны впервые прочувствовало на себе «демографическую яму»: на службу в армию призвали лишь десять тысяч белорусов. В ведомстве заявляли, что это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но отметили, что проблема есть. Именно это стало поводом для создания закона «об отсрочках».

Новые правила вызвали волну возмущения. По ним отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз, тем, кто «надлежаще оповещён и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу, а призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

Гибель Коржича. 3 октября 2017 года в Печах в подвале медроты нашли мёртвым 21-летнего солдата Александра Коржича с майкой на голове и связанными шнурками. Сначала силовики говорили, что это суицид, но потом задержали десять военнослужащих, ещё пять человек проходили по делу в статусе подозреваемых. Позже стало известно, что Коржича обнаружили через неделю после того, как он покинул медсанчасть.

Сержантов части обвинили в злоупотреблении властью, повлёкшем тяжкие последствия, получении взятки и краже. Мать погибшего всё ещё считает, что её сына убили. 5 ноября 2018 года суд в Минске признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства Коржича и приговорил Евгения Барановского к девяти годам колонии с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к семи годам, Егора Скуратовича — к шести годам. В адрес министра обороны Андрея Равкова суд вынес частное определение.

Новый министр обороны

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