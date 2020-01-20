Кажется, я поняла, откуда такие очереди в Слуцкой поликлинике

Я всё гадала, почему все вокруг говорят про огромные очереди в поликлинике. И не представляла, насколько они большие, что людям приходится занимать очередь аж в 6 утра. И вот мне коснулось сходить в поликлинику. И очень удивиться.
В общем, утро. Регистратура. Много людей. Вижу, возле аппарата электронной очереди долго стоит бабушка. И, мне показалось, не понимает, что делать с этим аппаратом и куда нажимать.
К ней подошла сердобольная медработница (не знаю, медсестра, санитарка или ещё кто) и спросила:
— Вам к какому врачу?
Ответ меня убил:
— Я ещё не придумала, к какому врачу идти.
Тут я как-то растерялась, что думать.
- Или получается, есть те, кто приходит сюда и из спортивного интереса сидит в очереди и придумывает, к кому бы это сегодня сходить?
- Или просто у бабушек так много разносторонних болячек, что они теряются, какой им специалист нужен?
Часто в Слуцке слышала от приболевших знакомых — и молодых, и в расцвете сил — что, ой, может, пройдёт, а то в поликлинике столько бабок, что бесполезно стоять, долго и не попасть. А бабкам помощь нужнее.
Мне интересно, что вы думаете?
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Я думаю так, что для тех кто впервые пришел на прием одна очередь, на повторный по назначению врача другая, а кто ходит развеется и поболтать отдельная. Пусть там ждут талона часа 3, посидят, поговорят, отведут душу, а там и время подойдет «Здорово жить» с Малышевой, а затем «Мужское и женское «с Гордоном, потянуться домой и талон уже не нужен будет.
А все это от того, что некуда нашим «старичкам» деться от скукоты, неорганизованность у них, вот создали бы клуб по интересам, лекции бы читали им о здоровье, встречи с теми же врачами, интересными людьми, кино показывали, пели, танцевали. Может и меньше по поликлиникам ходили.