Кажется, я поняла, откуда такие очереди в Слуцкой поликлинике

Я всё гадала, почему все вокруг говорят про огромные очереди в поликлинике. И не представляла, насколько они большие, что людям приходится занимать очередь аж в 6 утра. И вот мне коснулось сходить в поликлинику. И очень удивиться.

В общем, утро. Регистратура. Много людей. Вижу, возле аппарата электронной очереди долго стоит бабушка. И, мне показалось, не понимает, что делать с этим аппаратом и куда нажимать.

К ней подошла сердобольная медработница (не знаю, медсестра, санитарка или ещё кто) и спросила:

— Вам к какому врачу?

Ответ меня убил:

— Я ещё не придумала, к какому врачу идти.

Реклама

Тут я как-то растерялась, что думать.

Или получается, есть те, кто приходит сюда и из спортивного интереса сидит в очереди и придумывает, к кому бы это сегодня сходить?

Или просто у бабушек так много разносторонних болячек, что они теряются, какой им специалист нужен?

Часто в Слуцке слышала от приболевших знакомых — и молодых, и в расцвете сил — что, ой, может, пройдёт, а то в поликлинике столько бабок, что бесполезно стоять, долго и не попасть. А бабкам помощь нужнее.

Мне интересно, что вы думаете?

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость»