Повредили машину и скрылись. Слуцкая ГАИ ищет свидетелей и очевидцев трёх ДТП

В трёх случаях ДТП неизвестные повредили припаркованные на стоянке авто и скрылись.

15 января, среда, около 18.50. На улице Ленина, 98б (автостоянка рядом с магазином «Армтек») был повреждён автомобиль Peugeot 307.

16 января, четверг, около 12.35. На улице Ленина, 90 (парковка рядом с ж/д вокзалом) был повреждён автомобиль Geely.

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16 января, четверг, около 11.55. На улице Ленина, 175 (стоянка универмага «Слуцк») был повреждён автомобиль Volkswagen Polo.

Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данных ДТП, обратиться по телефонам: (8033) 351 54 53 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!