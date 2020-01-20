Президент подписал указ, который вносит изменения по профессиональному пенсионному страхованию (в него входят те, кто работает в особых условиях труда). Те, кто отработал более половины требуемого льготного стажа до 1 января 2009 года, смогут выбирать, какую пенсию они хотят получать — профессиональную или обычную трудовую.

Это связано с тем, что размер профессиональных пенсий оказался слишком маленьким. Об этом в интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1» рассказала Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты.

С 1 января 2009 года в Беларуси появилась система профессионального пенсионного страхования. Накопление там осуществляется за счёт специальных взносов работодателей. Если работник отработал более половины нужного для досрочной пенсии стажа после 1 января 2009 года, ему назначают досрочную профессиональную пенсию.

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«Поскольку до 2009 года досрочное пенсионирование осуществлялось из общей пенсионной системы, с учётом увеличения количества пенсионеров и нагрузки на пенсионную систему было предложено выйти на другой, самостоятельный источник финансирования. Это накопительная система: сколько накопил — столько и получишь», — объяснила причины такого нововведения Ирина Костевич.

Почему ввели новшества

В 2019 году министерство стало получать «большое количество обращений со стороны работников, профсоюзных организаций, коллективных обращений». Это было связано с тем, что в 2019 году пенсии стали назначать тем работникам, у которых есть «половинчатый» льготный стаж — 10 лет до 2009 года и 10 лет после.

«Когда был сделан расчёт этой досрочной пенсии, мы увидели, что она достаточно низкого уровня, потому что эта накопительная пенсия формировалась только 10 лет из 20, которые нужно проработать (для выхода на досрочную пенсию), — продолжает Ирина Костевич. — Поэтому сегодня принят указ, который даёт право человеку, который наработал не менее половины стажа до 2009 года, вернуться в старую пенсионную систему, в старое правило. И он сможет получать пенсию, продолжая работать, к примеру, трактористом, в размере пенсии по возрасту. В среднем за декабрь это 446 рублей».

Министр также добавила, что в 2021 году к получению профессиональной пенсии подойдут также медицинские и педагогические работники, поэтому нововведения в том числе «сработают на упреждение этой проблемы».

Помимо расширения переходного периода для тех, кто наработал не менее половины требуемого стажа до 2009 года, указ также совершенствует правила использования профессиональной пенсии для тех, кто наработал более половины или основной стаж после 2009 года. В частности, появляется три варианта использования профессиональных пенсионных накоплений.

ПЕРВЫЙ МЕХАНИЗМ. «Ты на пять лет раньше уходишь на пенсию и пять лет получаешь эту досрочную пенсию. Потом достигаешь общеустановленного пенсионного возраста и получаешь общеуставновленную пенсию».

ВТОРОЙ МЕХАНИЗМ — это дополнительная пенсия. «Ты продолжаешь работать в особых условиях труда, достигаешь общеустановленного пенсионного возраста, выходишь на пенсию и получаешь пенсию по возрасту и дополнительную профессиональную пенсию. К 446 рублям (средний размер трудовой пенсии по возрасту) плюс размер бюджета прожиточного минимума, сейчас это 231 рубль. Но получать будешь в зависимости от того, сколько накопил. Накопил на пять лет — будешь получать каждый месяц в течение этих пяти лет основную и дополнительную пенсию».

ТРЕТИЙ МЕХАНИЗМ — это отказаться от профессиональной пенсии и получать повышенную зарплату. «Ты не идёшь на досрочную пенсию и отказываешься от дополнительной пенсии. Работая во вредных условиях труда, ты получаешь ежемесячную доплату к зарплате в размере не ниже тарифа, установленного главой государства. Не менее 9%, но, опять же, это дифференцируется в зависимости от категории работника, от профессии».

Каких работников коснутся изменения

Ирина Костевич рассказала, что в прошлом году в особых условиях труда в Беларуси работало около 350 тысяч человек. Самые крупные категории — это медицинские и педагогические работники (более 150 тысяч), работающие в особо вредных и вредных условиях (120 тысяч), трактористы (34 тысячи), доярки и животноводы (30 тысяч), водители городского и пассажирского транспорта (более 10 тысяч).