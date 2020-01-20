Зашёл на днях в гости к приятелю, а он мне показал, как там вставили рамы в подъезде.

Он живёт в 9-этажке в 11-м городке. Говорит, что в подъезде вторых рам давно не было. Жители, как могли, утепляли окна, чтобы не дуло: замазывали и запенивали щели. Но дом построен 40 лет назад, рамы давно себя пережили, к тому же окна подъезда выходят на северную сторону, заливаются водой, гниют.

И вот вторые рамы им поставили. Но как — это надо видеть! Проёмы не помыли, не покрасили, а прямо на грязь гвоздями забили ещё одни.

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Что там новые технологии, пластиковые окна — хотя бы петли и ручки для открывания сделали. А потом ещё поверху покрасят — и будет вообще сказка! Ну или кто-то гвоздики отогнёт.

Кто-то, наверное, скажет: «Скажите спасибо за это!». Ну да, нищему копейку подадут, он и рад.

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