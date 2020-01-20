Зашёл на днях в гости к приятелю, а он мне показал, как там вставили рамы в подъезде.
Он живёт в 9-этажке в 11-м городке. Говорит, что в подъезде вторых рам давно не было. Жители, как могли, утепляли окна, чтобы не дуло: замазывали и запенивали щели. Но дом построен 40 лет назад, рамы давно себя пережили, к тому же окна подъезда выходят на северную сторону, заливаются водой, гниют.
И вот вторые рамы им поставили. Но как — это надо видеть! Проёмы не помыли, не покрасили, а прямо на грязь гвоздями забили ещё одни.
Что там новые технологии, пластиковые окна — хотя бы петли и ручки для открывания сделали. А потом ещё поверху покрасят — и будет вообще сказка! Ну или кто-то гвоздики отогнёт.
Кто-то, наверное, скажет: «Скажите спасибо за это!». Ну да, нищему копейку подадут, он и рад.
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Всем на все насрать.Рабочим.Начальству точно также безразлично. Главное ЧМ по хоккею и Токио. Это престиж страны и разные бонусы, а какие то облезлые окна ничто в сравнении с этими первостепеенными идеологическими задачами. А между тем шаги к улучшению качества жизни закладываются в семье и зависят от каждого. Скорее всего рабочие выполнившие работу променяли свой интеллект на бутылку. А будет еще хуже поскольку город хотят лишить единственного книжного магазина"решение не принято" ради спаивания населения через рюмочную которую там планируют открыть.