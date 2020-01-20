Юрист Сергей Зикрацкий считает, что дело «о мыле на верёвке» несёт очень важное значение для белорусской журналистики. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

КОНТЕКСТ. В эти дни Экономический суд Минской области рассматривает иск о защите деловой репутации Молодечненского завода порошковой металлургии к «Рэгiянальнай газеце». Она опубликовала фотографию, на которой куски мыла были привязаны верёвками к крану. Сперва предположили: так на заводе пытаются избежать краж. Но директор предприятия заявил: это дело рук «провокатора».

«Это один из тех случаев, когда процессуальные определения судьи во время процесса значительнее важнее для общества в целом, чем решение по делу для конкретных его участников», — пишет адвокат.

Не могу с уверенностью утверждать, что таких случае не было в белорусской журналистике ранее, но это дело — первый как минимум в моей обширной практике работы со СМИ случай, когда истец по делу требовал в суде от медиа раскрыть источник информации. Напомню, что закон о СМИ гарантирует источникам информации защиту, но этим же законом сказано, что медиа обязано назвать источник по требованию суда или органа уголовного преследования.

В самом исковом заявлении и отдельно заявленном ходатайстве истец просил суд обязать редакцию СМИ раскрыть источник информации и вызвать его в суд в качестве свидетеля.

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Естественно, мы возражали. Если быть абсолютно честными, наш источник информации был готов явиться в суд и дать показания. Но для нас принципиальным было возражать. Мы хотели доказать, что раскрытие источника информации даже на основании определения суда должно осуществляться только в тех случаях, когда это действительно необходимо для осуществления правосудия.

Наши основные возражения сводились к следующему:

личность источника информации не является предметом доказывания по искам о защите деловой репутации;

даже если предположить, что источник информации может иметь доказательства достоверности сведений, то бремя по доказыванию этого обстоятельства лежит на ответчике. Ответчик самостоятельно определяет тактику защиты по делу, а следовательно истец не вправе требовать предоставления доказательств тех обстоятельств, которые не входят в его (истца) бремя доказывания.

Суд в удовлетворении ходатайства истца отказал. Источник информации не будет раскрыт, в суде этого свидетеля мы допрашивать не будем. Это победа.

Это огромная победа для всей белорусской журналистики. Теперь мы можем смелее работать с нашими источниками информации. Мы можем говорить им о гарантиях, мы можем уверять их, что даже если заинтересованные лица будут в суде требовать раскрытия источника информации, суд будет внимательно относиться к рассмотрению этого вопроса, и источник информации будет раскрыт только тогда, когда в этом на самом деле есть жёсткая необходимость.