На трассе под Слуцком сломалась машина. Как инспекторы ГАИ помогли семье из Витебской области

В субботу, 18 января, по пути из Брестской области в Витебскую в нашем регионе сломался автомобиль, в котором ехала семья из пяти человек. На помощь пришла Слуцкая ГАИ. Подробности «Кур'еру» рассказали в РОВД.

Около 10 утра Александру Станкевичу, заместителю начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе, позвонил случчанин. Он рассказал, что на обочине трассы Р23 рядом с деревней Леньки стоит Renault Kangoo. Мужчина хотел помочь с ремонтом, но не смог этого сделать, так как у него с собой не было необходимого инструмента. И добавил, что в автомобиле находится семья, в том числе пожилая женщина и двое детей.

Александр Валерьевич позвонил дежурному экипажу ГАИ, чтобы инспекторы ДПС (Денис Юшко и Владимир Ширин) оказали семье всю необходимую помощь. Когда сотрудники ГАИ приехали на место, выяснилось, что семья ехала из Лунинца (Брестская область), где была на похоронах, домой в Поставы (Витебская область). Когда они проезжали Леньки, из-под капота их машины пошёл дым. Водитель сразу же остановился у обочины.

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Чтобы им помочь, останавливались водители нескольких проезжавших мимо автомобилей. Но справиться с неисправностью никто из них не смог — требовалась помощь специалиста, к тому же автомобиль необходимо было доставить к месту ремонта. Любовь Дашкевич в интернете нашла номер автоэлектрика и эвакуатора из Слуцка.

Буквально через 10 минут приехал и экипаж ГАИ. Ждать, когда Renault заберёт эвакуатор, пришлось ещё 40 минут. Чтобы не мёрзли, инспекторы усадили семью в служебный автомобиль.

Когда приехал эвакуатор, Денис Юшко и Владимир Ширин помогли загрузить и закрепить автомобиль. А пока электрик устранял неисправность автомобиля, инспекторы отвезли семью в ближайшее кафе, где вместе дождались окончания ремонта.

Убедившись, что автомобиль на ходу, семья продолжила свой путь по маршруту.

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