НовостиСлуцк Крещенские узоры природы Слуцка. Фото Елена Бадьина - 19 января 2020, 19:43 0 Крещенские морозы в Слуцке так и не наступили, но, если приглядеться, то зима всё-таки напоминает о себе. Реклама Реклама ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Народные новости Репортаж с городского катка в Слуцке (два фото и короткий текст) Новости Какой будет погода на Крещение в Слуцке Новости Пчёлы обалдели… Одним предложением о зимних аномалиях в Слуцке и Беларуси Комментарии: будем признательны за ваши отзывы. Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий. Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.