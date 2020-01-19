Крещенские морозы в Слуцке так и не наступили, но, если приглядеться, то зима всё-таки напоминает о себе.

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