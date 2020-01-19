Происшествия на выходных: в центре Минска нашли труп

Одним абзацем: «Слуцкий автоканал» сообщает, что в центре Слуцка и на «Минской» трассе возле деревни Василинки в воскресенье 19 января произошли ДТП. В центре Слуцка на перекрёстке возле райисполкома не разъехались две легковушки. Возле Василинок столкнулись легковушка и фура. Официальной информации об этих происшествиях пока нет.

В Минске на берегу Свислочи нашли труп

Утром 19 января в Минске на берегу Свислочи недалеко от гостиницы «Беларусь» женщина гуляла с собакой. Возле нового пешеходного мостика, соединяющего гостиницу и Дворец спорта, питомец обнаружил тело человека и привёл к нему хозяйку. Минчанка вызвала милицию.

Умерший — мужчина 1987 года рождения. На нём нет видимых телесных повреждений. Следователи работают на месте происшествия. Минск-Новости

В Ивацевичах фура не вошла в поворот и упала на бок

Утром 19 января по Ивацевичам ехала фура: водитель-поляк вёз запчасти из Чехии в Россию. Он поздно заметил закругление дороги и не успел хорошо затормозить. На повороте фура накренилась и упала в кювет. Водитель не пострадал: его спас ремень безопасности.

Другие водители останавливались и предлагали поляку помощь. Из его польской фирмы отправили другую фуру, чтобы перегрузить товар. Першы рэгіён

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В Киев доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В воскресенье 19 января в Киев, в аэропорт «Борисполь», доставили тела 11-ти украинцев, погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Среди них — 9 членов экипажа и 2 пассажира. Борт встречали Владимир Зеленский, президент Украины, Алексей Гончарук, премьер-министр, и Дмитрий Разумков, спикер Верховной рады.

Самолёт, который выполнял рейс в Киев, потерпел крушение в ночь с 7 на 8 января, все его пассажиры и экипаж погибли. Позже Иран признал, что самолёт по ошибке сбили ракетой «земля — воздух». SPUTNIK

В Санкт-Петербурге мужчину порезали ножом за серьги в ушах

В центре Санкт-Петербурга неизвестные два молодых человека и девушка подошли к 33-летнему мужчине. Их внимание привлекли серьги в его ушах. После короткого диалога один из них несколько раз ударил мужчину ножом в бок. Раненый сумел поймать такси и доехать до больницы, причём таксист не взял с него денег. Врачи помогли мужчине и сказали, что его спасла толстая куртка, из-за которой раны были не такими опасными, как могли бы быть. LENTA.RU

В Австрии легковушка сбила троих белорусов, один из них погиб

В субботу 18 января в австрийском городе Арнольдштейн недалеко от границ с Италией и Словенией 73-летний итальянец на легковой машине ехал по заснеженной дороге и сбил троих мужчин. Это были белорусские дальнобойщики, которые работали на литовскую компанию. Они припарковали свои машины на выходные и намеревались ходить по магазинам пешком.

Помощь пострадавшим пришла поздно. Двое мужчин травмированы, один погиб. По неподтвеждённой информации, погибший — 30-летний житель Пинска. TUT.BY

В Чехии 8 человек погибли при пожаре в доме престарелых

Утром 19 января в чешском городе Вейпрты на границе с Германией загорелся дом престарелых. Восемь человек погибли, 29 человек пострадали, из них трое — тяжело. Сюда входят и те, кто надышался дыма. На месте работали 5 медицинских бригад из Чехии и 2 — из Германии. Пожарные потушили огонь. SPUTNIK

Россиянин нырнул на Крещение в прорубь и сломал шею

В ночь на 19 января в Калининграде люди пришли окунаться в прорубь на православный праздник Крещения. Один из них, 23-летний мужчина, выступил с поздравительной речью и нырнул в прорубь вниз головой. Он ударился головой о дно и всплыл спиной вверх. Собравшиеся подумали, что это розыгрыш. Сотрудник МЧС вытащил пострадавшего из проруби. Парень признался, что не чувствует рук и ног. Его отвезли в больницу, где диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. LENTA.RU