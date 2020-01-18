Психолог Ричард Уайзман десять лет изучал везение с помощью научных методов. Результаты исследования ученый представил в статье под названием «Фактор удачи». Оказывается, для некоторых счастливые случайности — обычное дело, прочим же не фартит да и всё. Вот только ничего сверхъестественного здесь нет: удачу можно приманить, осваивая и развивая определённые навыки.

Когда Ричард Уайзман решил выяснить, почему некоторым людям постоянно везёт, а другим нет, он разместил объявление в газете и отобрал 400 участников эксперимента: мужчин и женщин, часть из которых считали себя счастливчиками, а часть были уверены в собственном хроническом невезении. Уайзман просил их проходить тесты и вести дневники. И его исследование показало, что люди становятся удачливыми благодаря четырём вещам.

Четыре принципа удачи

1. Везучие люди умеют замечать новые возможности

Например, это сумел бизнесмен по имени Барнетт Хельцберг. В своё время у него была крупная сеть ювелирных магазинов, которую он хотел продать, потому что собирался уходить на пенсию. И вот однажды он гулял по Нью-Йорку и услышал, как женщина крикнула «Мистер Баффетт!». Хельцберг сразу же подумал: «А вдруг это Уоррен Баффет — крупнейший инвестор США?» Как выглядит миллиардер, мужчина не знал, однако воспользовался случаем и подошёл представиться. И незнакомец действительно оказался Уорреном Баффеттом, который некоторое время спустя купил сеть магазинов Хельцберга.

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И здесь дело не только в том, что человек оказался в нужном месте в нужное время, считает психолог — Хельцберг мог бы стоять на этой улице, но не обратить внимание на выкрик женщины или побояться подойти к одному из самых богатых людей мира.

В рамках эксперимента Уайзман раздал «везучим» и «невезучим» людям газеты и попросил их сосчитать количество фото в номере. У неудачливых людей на это в среднем уходило две минуты, у удачливых — несколько секунд.

Дело в том, что на второй странице газеты была огромная надпись «Не считай! Здесь 43 фотографии».

Проводя эксперимент во второй раз, психолог заменил текст про фотографии на такой: «Перестаньте считать, скажите экспериментатору, что вы увидели этот текст, и выиграете 250 $». И снова тот же результат: везучие сообщение видели, невезучие — нет, потому что были слишком заняты тем, что считали фотографии.

Психолог делает вывод, что неудачливые люди, как правило, очень напряжены, и эта напряжённость мешает им замечать то, что происходит вокруг. Удачливые люди более расслаблены, потому видят не только то, что ищут.

Показательная жизненная ситуация: «невезучий» человек мечтает найти любовь, для этого ходит на вечеринки, любовь не находит и при этом упускает возможность завести друзей, потому что у него нет такой цели. «Счастливчик» открыт всем людям, и одна из его дружб со временем перерастает в нечто большее.

2. Везучие люди пробуют что-то новое

По словам Ричарда Уайзмана, шансы поймать удачу за хвост возрастают, когда люди выходят за рамки привычного. Психолог предлагает представить, что вы находитесь в центре большого яблоневого сада. Каждый день вам нужно собирать большую корзину яблок. Сначала не имеет значения, где именно вы решили их рвать — яблоки повсюду. Но со временем собрать нужное количество яблок в том месте, куда вы ходите каждый день, будет всё труднее. Однако если вы пойдёте в те части сада, в которых раньше не были, то с большей вероятностью соберёте полную корзину.

Точно так же и с удачей.

Если вы продолжаете разговаривать с одними и теми же людьми в одной и той же манере об одних и тех же вещах, если вы всегда ходите одной и той же дорогой, если отдыхаете в одних и тех же местах, то ваша жизнь будет похожа на замкнутый круг без шансов на счастливые перемены.

Так, один из участников исследования Уайзмана заметил, что всякий раз, находясь в тусовке, общается с одним и тем же типом людей. Чтобы отучиться от этого и сделать свою жизнь более насыщенной, он, перед тем как куда-то пойти, загадывал: допустим, сегодня он будет знакомиться только с женщинами в красном или только с мужчинами в сером. Эта привычка помогла ему завязать много новых и интересных знакомств.

Другой респондент поступал аналогично: каждый раз, когда ему нужно было принять важное решение, он шёл из дома на работу непривычным маршрутом. Новые впечатления, новые визуальные образы помогали ему избавиться от зашоренности и автоматизма мышления, что позволяло рассмотреть вопрос с неожиданных сторон.

3. Неудачные моменты счастливчики умеют воспринимать как удачные

По словам психолога, серебряные медалисты более несчастны, чем бронзовые, потому что первые думают, что им чуть-чуть не хватило до победы, а вторые радуются, что они вообще получили призовое место.

Этот пример описывает два типа людей: одни радуются, что всё случилось именно так, а не хуже, а другие переживают, что ситуация не вышла лучше.

Уайзман попросил счастливчиков и неудачников представить, что они находятся в банке, туда вламывается вооруженный грабитель и начинает стрелять, и одна из пуль попадает им в руку. Затем он спросил: такое развитие событий — удачное или нет? Люди из группы «невезучих» сказали, что это был бы ужасный день, что только они со своим счастьем могли бы оказаться в банке в такое неподходящее время. Люди из группы «везучих» смотрели на ситуацию куда более позитивно. Один из участников прокомментировал это так: «Это счастье, что всё так сложилось, ведь пуля могла прилететь мне в голову. Кроме того, я могу продать свою историю прессе и заработать денег».

Удачливые люди склонны думать, что жизнь может обойтись с ними куда хуже, чем обходится по факту — то есть они выигрывают на заниженных ожиданиях. Как итог — они ощущают себя более счастливыми, даже если попадают в передряги.

4. Везучие люди реализовывают свои планы, потому что считают, что всё получится

Об этом пункте Ричард Уайзман ничего не говорит, вместо этого психолог рассказывает про «Школу везения», в которой пытается научить невезучих людей мыслить и действовать, как везучие: ломать рутину, обращать внимание на жизнь вокруг, представлять, что всё сложилось хорошо и так далее.

Около месяца добровольцы выполняли его упражнения, и 80% участников начали ощущать себя счастливее и удачливее.