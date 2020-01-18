Неон, цветная кожа, мандарины… Топ-7 главных модных трендов 2020 года

Цветочные принты для весны? Революционно.

Мерил Стрип, вероятно, была не в восторге от некоторых весенне-летних тенденций 2006 года в фильме «Дьявол носит Prada», так что ей лучше не читать эту статью.

Цветочные узоры — одна из модных тенденций, которая вернётся в моду этой весной. Цветов в нарядах сентябрьской недели моды было много.

Реклама

Не все образы, которые мы увидели в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, попадут на улицы в том виде, в каком мы видели их на подиуме.

Но элементы показанной там одежды — будь то идея, цвет, материал или рисунок — копируют другие дизайнеры, и это сильно влияет на то, что мы видим в магазинах несколько месяцев спустя.

«Продавцы определяют, что, по их мнению, мы купим, и производители начинают массовое производство этих товаров, — поясняет Тамара Абрахам, обозреватель моды газеты Telegraph. — И затем бренд-маркетинг решает, как продвигать и продавать их так, чтобы убедить нас потратить деньги».

Вот семь основных модных образов, которые вы встретите (и, возможно, примерите) в 2020 году.

1. Неон

На выступлении группы Little Mix на фестивале Би-би-си Big Weekend в мае прошлого года вам не помешали бы солнцезащитные очки.

Самая успешная в Британии за последние годы поп-группа фактически опередила модные тренды в своих нарядах.

На неделе моды в сентябре сразу несколько дизайнеров играли с неоновой темой.

Некоторые показали в качестве основных мятно-зелёный или фисташковый цвета, другие создали эффект прозрачного свечения в нарядах. «Как насчёт флуоресцентного розового, оранжевого, синего, зеленого и жёлтого, а также отказа сливаться с толпой? Подиумы украшают вещи, дизайн которых вдохновлён сияющим неоном», — пишут Керри Пьери и Лорен Алексис Фишер в Harper’s Bazaar.

«Назовите это неоном, цветом теннисного мяча или зелёного маркера, — кислотный оттенок присутствует в аксессуарах и струящихся платьях», — отметил Марио Абад из журнала Paper.

Неон встречался в коллекциях Christopher Kane, Caroline Herrera и Valentino, и уже появляется в магазинах.

2. Яркая кожа

Пакетик «Скиттлз» — ничто по сравнению с разноцветными кожаными изделиями, которые за последнее время показали нам дизайнеры.

«Нет сомнений в том, что кожа, включая искусственную, это материал, с которым каждый будет рад иметь дело в следующем сезоне», — пишет Марина Ляо в Marie Claire.

«Этот материал заметили на подиумах весны 2020 года от Нью-Йорка до Парижа практически в любой вариации — от ярких курток на Coach 1941 и Bottega Veneta до юбок и брюк на Marni и Alexander McQueen», — замечает она.

Обычно кожаные вещи мы носим осенью и зимой, но похоже, что в этом году их время настанет весной.

3. Большие сумки

Ни один наряд не обходится без подходящих аксессуаров, и на сентябрьских неделях моды дизайнеры показали много сумок, в которых поместится всё необходимое.

Некоторые из них практичны, а некоторые — не очень. Прозрачность сумок от Philip Lim и Stella McCartney не позволит носить в них то, что вы не хотели бы выставлять напоказ.

Есть также большая вероятность, что ваши вещи просто выпадут из гигантских дыр в сумке Off-White. Но, по крайней мере, вы будете выглядеть очень модно. «Для предпочитающих миниатюрным сумочкам практичность, наконец-то, пришло время выбросить крошечные сумочки, в которых ничего не помещалось», — пишет Жюстин Карреон из Elle.

«Мыслите масштабно! Bottega Veneta и Off-White предлагают вам XXL-версии сумок, которые достаточно велики, чтобы вместить все ваши проблемы в жизни».

«В них, наверное, влезет и ваш терапевт».

4. Мандарин

Желающие добавить немного витамина С в свою модную диету будут рады ярко-оранжевому цвету, который появится на прилавках в течение следующих нескольких месяцев.

Дизайнеры любят демонстрировать весёлые, яркие цвета весной, и это одна из причин, по которой неон, скорее всего, можно будет часто увидеть в начале этого года.

Но есть ещё один заметный и броский цвет в 2020 году — цвет мандарина.

«Этот специфический оттенок подходит для повседневной одежды, такой как шорты и свитера, но он стал фаворитом и для более причудливых вещей, таких как платья или рюшевые топы», — пишет Саманта Саттон из InStyle.

5. Принты с розами

«Без отсылки к цветам это не была бы заметка о весенних трендах, верно?» — вопрошает Ана Колон в Glamour.

«В принтах 2020 года главное новшество — это акцент на розах, необходимый для того, чтобы весенние коллекции выглядели… Ну, в общем, весенними. И результат невероятно элегантный».

Вряд ли это самая революционная идея для коллекции весна/лето, но дизайнеры всегда могут полагаться на цветочные элементы, чтобы украсить коллекцию.

Это универсальная, визуально привлекательная и красочная тема, которая неизменно популярна среди потребителей, поэтому ставка на неё весной — самая безопасная.

6. Воротники в стиле диско

«Широкий воротник, облюбованный в 1970-е в культовом клубе „Studio 54“, неожиданно вернулся на подиумы весной 2020 года», — пишет Harpers Bazaar.

«Модернизированный воротник, появившийся на пальто, куртках и рубашках у Lanvin, Ferragamo, JW Anderson и других, чаще всего контрастного цвета, чтобы выделяться. Потому что в чём смысл суперворотника, если его не видно?»

С этим трудно спорить. Неважно, длинные они или короткие, яркие или тёмные, вы увидите на улицах такие треугольные воротники чаще, чем обычно.

7. Веревочные ремни и панамы

Загляните в свой гараж или кладовку, где среди ненужного барахла можно найти один из самых модных аксессуаров 2020 года.

Верёвки в качестве ремней мы увидели на показах Christian Dior и Rag & Bone, хотя их верёвки, вероятно, будут более дорогими, чем те, которые можно купить в магазине товаров для дома.

Великое множество узлов и стилей можно увидеть на моделях сентябрьских показов. Какие-то верёвки действительно служат ремнём, а какие-то — просто аксессуаром.

Ещё один аксессуар, способный оживить образы — это панама. Для всех рыбаков в мире это хорошая новость. «Следующей весной все будут в панамах», — написал Марио Абад в издании Paper.

«Кажется, от них никуда не деться. Все — от Anna Sui до Giorgio Armani — вывели моделей в панамах на подиум».

Всё вышеперечисленное, скорее всего, появится в магазинах, и мы уверены, что 2020-й станет годом с такими революционными разработками в сфере моды, что даже Мерил Стрип была бы довольна.