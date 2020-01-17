Ветрогенератор, смартфон и приложения, противопожарная смесь… Юные изобретатели из Слуцка и региона, о которых мы ещё услышим

День детских изобретений отмечается 17 января. Датой праздника выбрали день рождения Бенджамина Франклина — американского политика, который в 12 лет изобрёл плавательные ласты. Что изобретают юные исследователи нашего региона — в подборке «Кур'ера».
Безмолвный диалог с глухонемымиСлуччанин Артур Царикович разработал проект Contact — мобильное приложение для общения с глухонемыми.
«Более чем у 1,4% мирового населения есть проблемы с речевым аппаратом. Ежегодно от инсульта страдает 15 млн человек, а среди типичных для инсульта нарушений — дефекты речи или её полная потеря. Больному овладеть языком жестов после таких потрясений сложно. Но мой проект решает эту проблему. Главная идея приложения — научиться распознавать индивидуальные жесты человека с помощью камеры в смартфоне. Это возможно при помощи алгоритмов машинного зрения и распознавания изображений», — пояснил Артур.
Coolon: проверяем, как работает сердцеСлуччанка Анастасия Кривленя изобрела мобильное приложение Coolon для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно позволяет своевременно выявить аритмию и другие отклонения от нормы.
«В приложение нужно загрузить три основных типа сердцебиения: когда человек спит, ест и активно двигается. Для этого нужно приложить диктофон к сердцу, сделать запись сердцебиения и загрузить её в приложение. В результате человек будет знать, чем его текущее сердцебиение отличается от нормы», — рассказала Анастасия.
В будущем она планирует трансформировать мобильное приложение. Это будет кулон, который можно носить на шее и всегда знать, как работает сердце.
Приложение объясняет физикуСлуччанин Тимофей Стамбровский создал интерактивное пособие, которое доступно объясняет законы физики с помощью специального конструктора робототехники.
«Благодаря приложению RiBFoP можно рассказать про траекторию, путь, время, равномерное и неравномерное движение, лабораторные эксперименты. Проект рассчитан на учеников 7−9-х классов», — объяснял юный исследователь.
Сейчас Тимофей работает над новым проектом «Использование эффекта Кармана для получения возобновляемой энергии». Он создал модель безопасного ветрогенератора, которая преобразовывает энергию ветра в электричество.
Смартфон нового поколенияСлуччанин Владислав Гадалов разработал проект «AirPhone — смартфон нового поколения».
«AirPhone — это проект создания смартфона нового поколения, который не выполняет абсолютно никаких вычислительных операций, работая за счёт удалённых вычислительных мощностей. Используя облачные технологии, удалось уменьшить габариты устройства, уменьшить энергопотребление и размер аккумулятора. Предполагаемая стоимость смартфона составит не более 50 долларов. При этом возможности AirPhone превосходят даже самые дорогие модели смартфонов», — рассказывал Владислав Гадалов.
Для профилактики лесных пожаровДарья Залесская, ученица из Старобина, разработала проект «Экозол — новый антипирен для профилактики лесных пожаров.
«Мне удалось найти нетоксичный ингибитор горения. Он эффективный, доступный и экологически безопасный. Смесь состоит из древесных опилок, казеинового клея и золы торфа в определённых пропорциях. Ингибитор можно применять в зоне отдыха людей, посыпать проблемные места, противопожарные полосы в лесу. Ингибитор можно продавать вместе с углём. Поехали люди на шашлыки, развели костёр, рассыпали вокруг ингибитор — и можно спокойно отдыхать. Это важно для предупреждения пожаров в лесной зоне».
Повязка, которая согреваетЕлизавета Белогривая и Родион Михайлюк, ученики из Солигорска, создали проект «Термические электромагнитные вязаные повязки из медной проволоки». Ребята придумали согревающую медицинскую повязку, работающую от простой батарейки. Медную проволоку связывают с обычными шерстяными нитями и подключают к элементу питания. Полотно сможет нагреваться до безопасной для человеческого организма температуры и поддерживать тепло
«Сейчас я работаю над проектом „Графитопластик“. Я соединяю графит и пластик путём плавления. Получается твёрдое вещество, обладающее интересными свойствами, которые я и изучаю», — поделился Родион Михайлюк.
ПИШИТЕ. А что вы мечтали изобрести в детстве? Пишите в комментариях.
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