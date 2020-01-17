Ветрогенератор, смартфон и приложения, противопожарная смесь… Юные изобретатели из Слуцка и региона, о которых мы ещё услышим

День детских изобретений отмечается 17 января. Датой праздника выбрали день рождения Бенджамина Франклина — американского политика, который в 12 лет изобрёл плавательные ласты. Что изобретают юные исследователи нашего региона — в подборке «Кур'ера».

Безмолвный диалог с глухонемыми

Случчанинразработал проект Contact — мобильное приложение для общения с глухонемыми.

«Более чем у 1,4% мирового населения есть проблемы с речевым аппаратом. Ежегодно от инсульта страдает 15 млн человек, а среди типичных для инсульта нарушений — дефекты речи или её полная потеря. Больному овладеть языком жестов после таких потрясений сложно. Но мой проект решает эту проблему. Главная идея приложения — научиться распознавать индивидуальные жесты человека с помощью камеры в смартфоне. Это возможно при помощи алгоритмов машинного зрения и распознавания изображений», — пояснил Артур.

Coolon: проверяем, как работает сердце

Случчанкаизобрела мобильное приложение Coolon для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно позволяет своевременно выявить аритмию и другие отклонения от нормы.

«В приложение нужно загрузить три основных типа сердцебиения: когда человек спит, ест и активно двигается. Для этого нужно приложить диктофон к сердцу, сделать запись сердцебиения и загрузить её в приложение. В результате человек будет знать, чем его текущее сердцебиение отличается от нормы», — рассказала Анастасия.

В будущем она планирует трансформировать мобильное приложение. Это будет кулон, который можно носить на шее и всегда знать, как работает сердце.

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Приложение объясняет физику

Случчанинсоздал интерактивное пособие, которое доступно объясняет законы физики с помощью специального конструктора робототехники.

«Благодаря приложению RiBFoP можно рассказать про траекторию, путь, время, равномерное и неравномерное движение, лабораторные экспе­ри­менты. Проект рассчитан на учеников 7−9-х классов», — объяснял юный исследователь.

Сейчас Тимофей работает над новым проектом «Использование эффекта Кармана для получения возобнов­ляемой энергии». Он создал модель безопасного ветрогенератора, которая преобразовывает энергию ветра в электричество.

Смартфон нового поколения

Случчанинразработал проект «AirPhone — смартфон нового поколения».

«AirPhone — это проект создания смартфона нового поколения, который не выполняет абсолютно никаких вычислительных операций, работая за счёт удалённых вычислительных мощностей. Используя облачные технологии, удалось уменьшить габариты устройства, уменьшить энергопотребление и размер аккумулятора. Предполагаемая стоимость смартфона составит не более 50 долларов. При этом возможности AirPhone превосходят даже самые дорогие модели смартфонов», — рассказывал Владислав Гадалов.

Для профилактики лесных пожаров

ученица из Старобина, разработала проект «Экозол — новый анти­пирен для профилактики лесных пожаров.

«Мне удалось найти нетоксичный ингибитор горения. Он эффективный, доступный и экологически безопасный. Смесь состоит из древесных опилок, казеинового клея и золы торфа в определённых пропорциях. Ингибитор можно применять в зоне отдыха людей, посыпать проблемные места, противопожарные полосы в лесу. Ингибитор можно продавать вместе с углём. Поехали люди на шашлыки, развели костёр, рассыпали вокруг ингибитор — и можно спокойно отдыхать. Это важно для предупреждения пожаров в лесной зоне».

Повязка, которая согревает

ученики из Солигорска, создали проект «Термические электро­магнитные вязаные повязки из медной проволоки». Ребята придумали согревающую медицинскую повязку, работающую от простой батарейки. Медную проволоку связывают с обычными шерстяными нитями и подключают к элементу питания. Полотно сможет нагреваться до безопасной для человеческого организма температуры и поддерживать тепло

«Сейчас я работаю над проектом „Графитопластик“. Я соединяю графит и пластик путём плавления. Получается твёрдое вещество, обладающее интересными свойствами, которые я и изучаю», — поделился Родион Михайлюк.

ПИШИТЕ. А что вы мечтали изобрести в детстве? Пишите в комментариях.