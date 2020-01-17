Какие плюсы и минусы есть у тёплой зимы в Слуцке. Коротко в 10 пунктах

Нынешней зимой температура в Слуцком районе на 3−5 градусов выше нормы, а снежного покрова нет и в ближайшее время не предвидится. Работники лесхоза, метеостанции «Слуцк», медики, дорожники и коммунальщики рассказали «Кур'еру» о плюсах и минусах тёплой зимы.

Минусы тёплой зимы

1. ОРВИ. При такой погоде люди чаще болеют острыми респираторными инфекциями за счёт нестабильной температуры. Условия тёплой зимы благоприятные для того, чтобы выживали и передавались вирусы.

2. РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ. Нарушается период покоя растений в лесу. В тёплую погоду пускаются в рост почки и побеги, а при резком похолодании они замерзают и повреждаются. Таким образом нарушается развитие растений.

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3. ВРЕДИТЕЛИ. Тёплая зима позволяет легче перезимовать вредителям и болезням растений. Но Роман Ожигар, главный лесничий Слуцкого лесхоза, отмечает, что это, скорее всего, не приведёт к сокращению лесного фонда, потому что природа всё отрегулирует.

4. БЕЗДОРОЖЬЕ. Грунтовые дороги не замерзают, а превращаются в грязь и разбиваются. Это плохо для производства, для людей. Например, работникам лесхоза тяжелее вывозить древесину про лесовозным дорогам.

5. УГРОЗА УРОЖАЮ. Озимые культуры могут стать более уязвимыми и слабыми. В это время года озимые должны быть в состоянии полного биологического покоя, а из-за теплоты они находятся в состоянии слабой вегетации. Это снижает их морозостойкость. То есть если резко ударят сильные морозы, то они могут повредить часть озимых и тогда урожай будет меньше. Но если резкого похолодания не случится, никакой опасности нет.

Плюсы

1. ПОЧВА ЛУЧШЕ УВЛАЖНЕНА. По принципу сообщающихся сосудов влага перемещается по капиллярам в земле и напитывает почву. Даже летом в дождливую погоду почва увлажняется не так хорошо.

2. ЭКОНОМИЯ НА УБОРКЕ СНЕГА. Этой зимой только несколько дней лежал тонкий снежный покров, который почти сразу же таял, поэтому убирать его не пришлось. Тогда как, например, в снежном январе 2010 года слуцкие коммунальщики потратили на уборку снега 61 миллион неденоминированных рублей (больше 20 тысяч долларов по тогдашнему курсу).

3. МЕНЬШЕ ДТП. Снижается риск и количество дорожно-транспортных происшествий, так как нет гололедицы. По статистике, которую приводит МЧС, около 40% всех ДТП зимой вызваны гололёдом и снегопадом. В Слуцке 1 марта 2018 года из-за гололедицы и снегопада произошло 10 ДТП. А 14 ноября 2018 года из-за снегопада и гололедицы под Калинковичами в ДТП погибли 5 женщин.

4. СНИЖАЕТСЯ ТРАВМАТИЗМ. Во время зимней гололедицы в 2 раза увеличивается количество уличных травм: ушибов, вывихов и переломов. В Слуцке гололедица случилась 28 ноября 2019 года. Читатели «Кур'ера» видели, как люди падали на тротуарах. «Вчера передо мной пожилой человек упал так, что жалко стало. Спросила, нужна ли помощь. Мужчина ответил, что нет, и начал вставать. Да и сама еле дошла», — написала одна из читательниц в соцсети.

5. ОБЛЕГЧАЕТСЯ РАБОТА ДВОРНИКОВ. В сильные снегопады рабочим по комплексной уборке приходится приходить на работу около 3 — 4 часов ночи, чтобы успеть убрать снег к утру. В отсутствие снега они могут приходить на работу к обычному времени — в 6 утра. Работница ЖКХ Инна Паскаль рассказывала «Кур'еру», что один и тот же участок в снежную зиму убирает в полтора-два раза дольше, чем в бесснежную.