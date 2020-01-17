Много новых товаров в универмаге «Слуцк»! И суперскидка на одежду ОАО «Элема» — 30%

Отдел рекламы
-
0

Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк»! Приглашаем за покупками!

  • женская одежда ЗАО «Калинка» — новинки весеннего сезона! Верхний трикотаж для мужчин и женщин отечественного и импортного производства.

  • верхний и бельевой трикотаж для детей и взрослых «Марк Формэль», ОАО «Свiтанак»

Реклама
  • мужская и женская обувь весна — 2020

  • махровые полотенца разных расцветок и размеров, обновленный ассортимент тканей

  • в фирменной секции ОАО «Элема» суперскидка на одежду -30%! Не пропустите!

Покупайте с удовольствием!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.