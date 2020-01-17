Обновлённый шахматно-шашечный клуб, который передали средней школе № 5, начал работу с 13 января. Теперь у учеников школы есть свой спортивный зал, в котором уже проходят уроки физкультуры. Здесь же школьников будут готовить к соревнованиям и конкурсам и даже проводить дискотеки.

Об этом «Кур'еру» сообщил Иван Русакевич, директор СШ № 5.

«Ремонт в бывшем шахматно-шашечном клубе начался в 2019 году. В здании закончены все строительные работы. Поставили новые окна, оборудовали туалеты и душевые, обновили радиаторы системы отопления, частично отремонтировали и утеплили крышу, сделали усовершенствованное напольное покрытие. С наступлением весны надо завершить ещё внешние строительные работы, в том числе сделать тепловую реабилитацию здания. Хочется, чтобы оно полностью приобрело респектабельный и современный вид», — рассказал директор.

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В новом спортивном зале установлено два стола для настольного тенниса, в будущем их будет шесть. Планируется развивать этот вид спорта и даже открыть секцию для всех желающих.

«Это моя мечта и в то же время цель — развивать настольный теннис. Важно дать возможность детям попробовать себя в разных направлениях, мотивировать их, а возможно даже — взрастить новых звёздочек-чемпионов», — подчеркнул он.

Несмотря на то, что строительные работы завершены, работа в здании продолжается — руководство занимается внутренним оформлением.

«Спортивный зал готов полностью. Но, к примеру, раздевалки до конца не закончены. Нужно поставить скамейки и вешалки. К этому вопросу мы подошли креативно, решив привлечь детей. С нашей стороны мы закупили дерево, а дети на уроках труда сами изготавливают скамейки и вешалки. Для детей также важно быть причастным к чему-то. Хочется, чтобы они сами для себя же сделали что-то полезное», — отмечает Иван Русакевич. Ремонт бывшего шахматно-шашечного клуба финансировался местным бюджетом. По ориентировочным данным, это обошлось более чем в 300 тысяч рублей. Кроме этого, одно из помещений отдали для занятий шахматами. Руководитель кружка Георгий Амбарцумян работает здесь и с детьми (4 группы), и с шахматистами почтенного возраста.

КОНТЕКСТ. В апреле 2017 года «Кур'ер» сообщал, что Федерация профсоюзов Беларуси безвозмездно отдала здание шахматно-шашечного клуба Слуцкому райисполкому. Тогда же его закрепили за управлением по образованию. Так как здание находится рядом с СШ № 5, у которой не было собственного спортивного зала, было решено передать его школе.

СПРАВКА «КУР'ЕРА». Из публикации на kurjer.info «Шахматное табу»: «В 1987 году в Слуцке сдан в эксплуатацию шахматно-шашечный клуб. Сделано это было энтузиастами шахмат, в первую очередь Дмитрием Васильевичем Барановским, тогдашним директором Сельского строительного комбината (ССК). Идею развития в городе шахмат поддержали партийные и советские органы власти. С их помощью были решены организационные и другие вопросы.

Материалами и средствами помогли руководители мясокомбината и ряда строительных предприятий города. Объединёнными усилиями приобретено оборудование: специальные шахматные столы, часы и необходимая мебель.

Первое время клуб работал великолепно. Шли занятия в секциях для школьников. В городе регулярно проходили турниры. И результаты сказались незамедлительно. У нас появились свои чемпионы области, кандидаты в мастера спорта, а подготовка перворазрядников стала обычным делом…"