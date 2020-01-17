Какая реальная зарплата была в Слуцке в 2019 году (на предприятиях получают на 30% больше, чем в сфере образования)

Отдел новостей
-
0

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата случчан за январь-ноябрь 2019 года составила 876,3 рубля. Реальная заработная плата за такой же период — 829 рублей.

Об этом сообщает управление по труду и занятости Слуцкого райисполкома.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников по отраслям экономики за январь-ноябрь 2019 года:

  • В промышленности — 1025 рублей;
  • В строительных организациях — 995 рублей;
  • В организациях транспортной деятельности — 951,7 рубля;
  • В организациях сельского хозяйства — 802,2 рубля;
  • В торговле — 722,4 рубля;
  • В здравоохранении — 730,9 рубля;
  • В учреждениях образования — 718,5 рубля.

СПРАВКА. Следует различать начисленную и подлежащую выплате номинальную зарплату. В статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».

Реклама

И начисленная и выплаченная номинальная заработная плата, по сути, отличаются от реальной заработной платы. Реальная зарплата представляет собой сумму товаров и услуг, которая может быть куплена за заработанные деньги.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.