В каких домах Слуцка не будет света 21 января

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Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

21 января с 9.00 до 15.00 у потребителей по адресам:

  • ул. Красноармейская, № 63−69 (нечётные), № 70−110;
  • ул. Социалистическая, № 54−62 (чётные), № 71, № 73;
  • 3-й пер. Красноармейский, № 1−4;
  • проезд Садовый, № 22−24, № 26, № 28, № 32−35.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

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Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.

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