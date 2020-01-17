Налоговую декларацию о доходах за 2019 год нужно сдать в инспекцию МНС по Слуцкому району не позднее 31 марта 2020 года. Кто должен отчитаться о доходах и каким способом.

Декларацию о доходах можно представить в налоговый орган в письменной форме независимо от места жительства или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Кто обязан представить налоговую декларацию:

те, кто продал в течение последних 5 лет более одного жилого или садового дома, машино-места, земельного участка, гаража, более одной квартиры или дачи;

кто реализовал другую недвижимость независимо от её количества (офисные, складские, торговые и другие помещения и др.);

кто получил доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин;

кто получил доход из-за границы (например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино, в дар от иностранных граждан и организаций), а также другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физических лиц.

Налог уплачивается не позднее 1 июня 2020 года

Приём налоговых деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району проводится с 3 января по 31 марта 2020 года:

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в рабочие дни — с 8.00 до 19.00;

21 и 28 марта 2020 - с 9.00 до 13.00.

Консультация по телефонам: (801 795) 2 93 84, (801 795) 2 95 18. Или в контакт-центр: 189 (стационарная сеть) или +375 17 229 79 79.