В Беларуси милиция насчитала около 100 «мужчин-проститутов»

Феномен мужской проституции постепенно набирает обороты. Об этом в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

В Беларуси около 2500−3000 женщин и мужчин занимаются проституцией. И, по словам Геннадия Казакевича, для нашей страны это сравнительно немного. Кроме того, «постепенно набирает обороты феномен мужской проституции».

«Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция — мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст — от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», — рассказал глава управления МВД.

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По белорусским законам потребители таких услуг не наказуемы. Административную ответственность несут только проститутки.

«За прошлый год мы привлекли к административной ответственности около 100 мужчин, которые занимались проституцией», — отметил Геннадий Казакевич.

Зарабатывают проституцией в Беларуси от $ 10 до нескольких десятков тысяч долларов за час. Но, как отмечает глава управления, вопрос не в цене.

«Несмотря на 25-летний срок службы, для меня до сих пор остался очень важным моральный аспект. Неважно, за сколько, но человек продаётся. Здесь вопрос спроса и предложения. Морально-этическая сторона этой сомнительной работы всегда возникает», — поделился глава управления МВД.

По словам Геннадия Казакевича, он выступает категорически против легализации проституции:

«Давайте рассмотрим с разных аспектов. Вы готовы видеть проститутку в маме, которая приводит ребёнка в детский сад или школу? Вы готовы видеть проститутку в своей соседке, с которой мило здороваетесь утром? Наверное, нет. С экономической точки зрения, 2500−3000 индивидуальных предпринимателей никакой большой прибыли в казну в виде налогов не принесут. А вот медицинские риски (ВИЧ, СПИД, разные формы венерических заболеваний) с возможным совершением преступлений (мошенничество, разбойные нападения, кражи) так или иначе сопутствуют этому виду «бизнеса».