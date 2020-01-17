Репортаж с городского катка в Слуцке (два фото и короткий текст)

Посмотрите на городской каток в Слуцке. Люди беззаботно НЕ катаются на коньках, радостно НЕ щебечут дети, НЕ играет музыка. Жители Слуцка НЕ приходят и по одному, и компаниям, и семьями. Кто-то НЕ разучивает различные манёвры на коньках, а кто-то даже НЕ пытается ездить по льду задом и НЕ фоткается, чтобы показать в соцсетях, как хорошо и красиво он проводит время.

А вот посмотрите на соседнюю площадку. Хоккеисты НЕ гоняют шайбу. Они НЕ катаются в одних свитерах или мастерках.

Прекрасен НЕ морозный, НЕ снежный, солнечный зимний день. Как же я скучаю по городскому катку. Буду приходить сюда снова и снова и смотреть, как НЕ падают снежинки. Так будет каждую зиму?

Реклама

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».