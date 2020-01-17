Под Любанью завершились раскопки городища железного века. А все артефакты передадут в музей

Городище железного века Обчин в Любанском районе находится на территории строящегося Нежинского горно-обогатительного комбината. Археологический объект входил в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Об этом «Кур'еру» сообщила Анна Бунькова, пресс-секретарь ИООО «Славкалий».

Обнаружив в 2012 году на территории строительства калийного предприятия объект, представляющий историко-культурную ценность, «Славкалий» обратился к специалистам Института истории НАН Беларуси для организации научно-исследовательской экспедиции.

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Изучению подлежала территория общей площадью 25 тыс. м2. Проведены археологические раскопки на оставшихся участках городища, изучена площадка вокруг объекта, где имелся культурный слой железного века. 15 ноября 2019 года научно-исследовательская кампания объявлена завершённой.

В среду, 15 января, на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Беларуси принято решение о снятии с городища статуса историко-культурной ценности и исключении его из «Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь».

По Кодексу Республики Беларусь о культуре для исключения из Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь необходимо полное изучение ценности и заключение Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия о полном изучении ценности.

Компания «Славкалий», действуя в строгом соответствии с законодательством, исполнила свои обязательства в области изучения и сохранения историко-культурного наследия Беларуси. Городище полностью исследовано с полным сохранением всей научной информации о культурном слое и артефактах.

Во время раскопок были найдены керамическая посуда, орудия труда, элементы конской упряжи и украшения. К примеру, особой удачей для учёных стала находка ажурной броши в виде булавки.

Найденные во время раскопок предметы относятся к первой половине первого тысячелетия до нашей эры и будут переданы в краеведческий музей Любани. А на основании полученной в процессе научно-исследовательской работы информации планируется создание 3D-модели городища Обчин.