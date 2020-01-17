Эхо недели. Обалдели не только пчёлы

Крещенские морозы так и не ударили по Слуцку. Всё как раз наоборот — страна окунулась в аномальную зиму: белорусы собирают лисички, зацвёл персик и даже пчёлы обалдели и проснулись. Ещё одной обсуждаемой темой в Слуцке стало задержание заведующей терапевтическим отделением взрослой поликлиники. Но обо всём по порядку.

Что происходило в городе и на селе

Жители 1-го городка чувствуют себя отшельниками на острове: ни магазина, ни аптеки, ни банкомата. Всё дело в том, что в начале января в микрорайоне закрылся продуктовый магазин «Виленский» из-за нерентабельности, на очереди был ещё один — магазин «Родный кут». Однако после публикации на двери появилась табличка «Переучёт». Спустя ещё один день табличку сняли, но магазин так и не открылся. Что будет дальше — пока не понятно.

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Ещё одна наболевшая тема. Закрытый путепровод в районе ССК для капитального ремонта добавил случчанам проблем. Читатели, прислав фотографии, рассказывают, что теперь им приходиться добираться на работу по бездорожью.

А в вашем доме сделали ремонт? Слуцкий райисполком объявил закупку на работы по текущему ремонту жилфонда в Слуцке в 2020 году. Мы опубликовали список домов, где и что планируют отремонтировать. Бегите проверять.

Тем временем Слуцк маленькими шажками движется к безбарьерной среде. Так, на переходе к рынку сделали пологие съезды.

Ещё одно благое дело. Продолжается кампания по сбору средств для лечение случчанки Анастасии Демидович, которая борется с саркомой. Мы узнали, как у неё обстоят дела.

А теперь триллер. В декабре строители нового магазина «Виталюр» на месте бывшего ресторана «Вежа Града» обнаружили человеческие кости. И теперь стройка приостановлена. Но не из-за костей, а из-за нарушения законодательства.

Хорошая новость, что в Слуцке открылся обновлённый бывший шахматно-шашечный клуб. Мы посмотрели, как он выглядит внутри и узнали, что в будущем там планируют открыть секцию настольного тенниса.

Странная зима

И ещё про зиму. Хотя бы вспомните, как она выглядела ровно четыре года назад: горки, детские забавы и зимняя рыбалка.

Про людей

Вы знали, что пластилин, мороженое на палочке, калькулятор, зарядку для телефона, меховые наушники, снегоход и многое другое придумали дети? Сегодня во всём мире отмечается День детских изобретений. И нам тоже есть кем гордиться. Посмотрите, какие интересные и полезные изобретения придумали юные таланты из Слуцка и региона. Мы рассказываем истории семерых школьников.

Происшествия

Самой обсуждаемой в Слуцке новостью стало задержание заведующей терапевтическим отделением во взрослой поликлинике. Её подозревают в получении взяток.

«Казнить нельзя помиловать». Где ставить запятую? Случчане обсуждают новый в 2020 году смертный приговор. Двух братьев, убивших учительницу, приговорили к расстрелу.

Трагедия произошла в Старых Дорогах. В больнице умер сержант-контрактник после того, как получил травму в воинской части. У него остались двое годовалых детей. А его 20-летняя жена Мария узнала о его смерти из СМИ.

В Солигорске очередной конфликт в детском саду. Воспитательницу уволили с работы и оштрафовали на 540 рублей из-за того, что она поцарапала ребёнка.

Народные новости

Наш читатель поделился новостью, что в Слуцкую ЦРБ привезли суперсовременное оборудование. Теперь анализ мочи будет проводиться «со скоростью света».

Объяснительная журналистика

Погода не отпускает. Одним нравится европейская зима, другие скучают по снегу. Какие плюсы и минусы есть у тёплой зимы — коротко в 10 пунктах.

После новогодних праздников некоторые случчане обнаружили в своих почтовых ящиках послание от ЖКХ. В нём говорится, что жителям необходимо оформить электронные жировки. Мы выяснили, обязаны ли они это делать.