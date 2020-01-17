«Дочка, хотя бы отзовись, что живая». Милиция полгода ищет 17-летнюю девушку, уехавшую с 47-летним возлюбленным

Витебские правоохранители разыскивают 17-летнюю Яну Давыдёнок с июня 2019 года. В милицию обратилась её мать и сообщила, что дочь последнее время втайне от родителей тесно общалась с 47-летним мужчиной. И в итоге уехала с ним из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении.

По последней информации, пару видели летом в Минске. С тех пор о судьбе Яны и её местонахождении ничего не известно. Есть основания полагать, что они могут находиться за пределами Беларуси, пишет пресс-служба МВД.

Видеообращение мамы Яны Давыдёнок к дочери

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Приметы девушки: на вид 17−20 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, волос тёмно-русый, глаза карие. Документов, удостоверяющих личность, и мобильного телефона при себе не имела.

Всех граждан, которым известно что-либо о местонахождении Яны Давыдёнок, просят сообщить в ближайший отдел внутренних дел либо по телефонам в Верхнедвинский РОВД: (802 151) 5 33 02, (8029) 514 11 85, (8033) 347 79 19, 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.