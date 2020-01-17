Вопрос-ответ. Откроется ли в Слуцке вместо книжного магазин алкоголя

В сентябре прошлого года «Кур'ер» рассказывал, что магазин «Кніжны свет», который расположен на остановке «Крыніца», закрывается. Вместо него хотели открыть магазин алкоголя «Градус». Жители Слуцка спрашивают у редакции «Кур'ера», что же будет с книжным.



Магазин «Кніжны свет» пока работает. Продавцы написали заявление о продлении контрактов с 15 января. Они благодарят покупателей, которые откликнулись после первой публикации «Кур'ера». По словам одного из продавцов, некоторые случчане даже обращались в Слуцкий райисполком с просьбой не открывать магазин алкоголя.

Как прокомментировал «Кур'еру» Александр Майстренко, заместитель директора ТУП «Облкоопторг», пока речи не идёт о закрытии магазина. Решения ещё не принято.

«Магазин алкоголя решили не открывать, не достигли консенсуса с райисполкомом, — сказал Александр Майстренко. — Есть несколько вариантов. Магазин будет работать, но всё зависит от работников. Если товарооборот не увеличится, то придётся просто закрыть магазин».

Реклама