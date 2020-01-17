«Шансов найти виновника было мало». Жительница Слуцка выразила благодарность экипажу ГАИ

В среду, 15 января, выразить благодарность экипажу ГАИ № 751 в Слуцкую милицию пришла Нина Астафьева. Случчанка рассказала «Кур'еру», как ей помогли инспекторы.

Как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОВД, в книге замечаний и предложений Нина Астафьева написала:

«Хотелось бы выразить благодарность экипажу ГАИ № 751, в особенности Сытько Д. М., за профессионализм, грамотность и быстроту оказанной помощи. При совершённом ДТП виновное лицо скрылось. Ребята (Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ, и Сергей Петраков, инспектор ДПС. - Прим. ред.) нашли его очень быстро. Огромное спасибо».

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Случчанка рассказала подробности ДТП, которое произошло 9 января в 22.35, когда уже было темно.

«Как обычный покупатель, я приехала в ТЦ «Радуга», припарковалась практически у входа. Из магазина вышла буквально через 10 минут и, если бы не молодая пара, я бы даже и не заметила, что кто-то повредил мне машину. Молодёжь сказала, что какой-то, предположительно, серебристый автомобиль разворачивался к выезду, задел передний бампер моего авто и уехал. Я бегом к охране ТЦ посмотреть видео с камер. Мне повезло, ДТП попало в поле их зрения. Я вызвала ГАИ. Инспекторы приехали и стали разбираться.

Почему я пришла в милицию с благодарностью? Потому что сама лично видела, что на записи с камеры видеонаблюдения было очень трудно разобрать цвет машины, а из-за включённых фар номер авто был засвечен. Шансов найти виновника было мало.

Сотрудники ГАИ составили протокол и отпустили меня домой, пообещав разобраться. И разобрались! Буквально за 15 минут! Как только я зашла домой и переоделась, мне позвонил инспектор и сказал, что водителя, который повредил мою машину, нашли. Оказалось, что он вообще не местный.

Я была в приятном шоке: сработали быстро, оперативно, чётко, грамотно. Не по факту расписали для формальности и до свидания, а по-человечески!

Знаете, я была в таком состоянии… С 7 утра в дороге, чумная, уставшая. Меня шатало, крутило… А это всё произошло пол-одиннадцатого вечера. И тут плюс мне такой подарочек. Ведь если бы не нашли, пришлось бы самой оплачивать ремонт.

Меня очень приятно удивило отношение Дмитрия Михайловича. Он видел, что меня трясёт, и как-то шутками пытался разрядить обстановку. Я такого сотрудника ГАИ в первый раз встречаю!"