В Слуцке задержали заведующую терапевтическим отделением. Её подозревают в получении взяток

По информации «Кур'ера», одну из заведующих терапевтическим отделением взрослой поликлиники Слуцкой больницы взяли с поличным в понедельник, 13 января.

По данным «Кур'ера», случчанку подозревают в том, что она за деньги выписывала больничные листы: один день «болезни» стоил 15 рублей.

Уголовное дело возбуждено, следователи устанавливают, брал ли этот врач другие взятки.

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Официального комментария Следственного комитета и администрации Слуцкой ЦРБ пока нет.