В Беларуси 1 января снова вырос пенсионный возраст и минимальный страховой стаж, необхо­димый для получения трудовой пенсии. Белорусы, не выработавшие его по новым правилам, могут претендовать только на социальную пенсию, составляющую сегодня аж 115,92 рубля.

Привычку сперва городить огород и лишь потом думать о людях у нашего государства не отнять. Совершенно иной подход мы наблюдаем в Германии. Что примечательно, поскольку система государственного пенсионного страхования в ФРГ во многом схожа с пенсионной системой Беларуси — она также построена на принципе солидарности поколений: люди, вышедшие на заслуженный отдых, живут за счёт отчислений тех, кто ещё работает.

Кстати, Германия была первой страной в мире, которая ввела такую систему — произошло это ещё в конце 19-го века. Поначалу солидарность немецких поколений была не сильно обременительной. В 1891 году размер отчислений работающих в пенсионный фонд составлял всего 1,7% ежемесячного заработка, в 1924 году — 3,5%, в 1928-м — 5,5%, в 1949-м — 10%. При высоком уровне занятости и скромной продолжительности жизни этого хватало, чтобы обеспечивать немецким старикам приемлемый уровень благосостояния.

Ситуация изменилась в конце прошлого века, когда пенсионная система Германии столкнулась с демографическим дисбалансом, свойственным ныне большинству стран Европы: рождаемость сокращается, а продолжительность жизни растёт. То есть всё меньшему числу работающих приходится содержать всё больше пенсионеров. Размер пенсионных отчислений пришлось поднять до 20%. Правда, потом благодаря хорошей экономической конъюнктуре он стал чуть ниже — 18,6% — но проблему всё равно надо было решать.

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С 2012 года в Германии начался процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия (в Беларуси этот «марафон» решили пробежать за 5 лет) повышения пенсионного возраста. По этой схеме возраст выхода на пенсию для родившихся до 1947 года составляет 65 лет, в 1947-м — 65 лет и один месяц и т. д. Последним в таблице указан 1964 год — те, кто родился тогда или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет. При этом никакие «пенси­онные ловушки» немцам не грозят, и вот почему.

Начнём с того, что в Германии размер пенсии определяется не страховым стажем, а суммой взносов в систему пенсионного страхования, накопленной за годы работы: чем сумма больше, тем выше пенсия. Что логично. А о стаже немцы могут не шибко беспокоиться: минимальный период участия в пенсионном страховании составляет для них 5 лет — после этого пенсия начисляется в любом случае.

Кстати, немцы могут выходить на заслуженный отдых, не дожидаясь пенсионного возраста — если их участие в пенсионном страховании было длительным (35 лет) или особенно длительным (45 лет). Каждому немцу старше 27 лет объединение немецких фондов пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung ежегодно высылает письмо с информацией, на какой размер пенсии он может рассчитывать.

Минимальной пенсии, как в Беларуси, в ФРГ нет. Считается, что в месяц пенсионеру нужно около 800 евро. Если его суммарный месячный доход не превышает 865 евро, Deutsche Rentenversicherung рекомендует ему обратиться за социальным пособием. Оно называется Grundsicherung — базовое ма­териальное обеспечение — и покрывает расходы на аренду жилья, отопление, одежду и медицинские страховки. Впрочем, бедных стариков в Германии немного — Grundsicherung получают лишь 3% пенсионеров, остальные в нём не нуждаются.

Но и этим дело не ограничивается. Чтобы гарантировать соотечественникам достойную старость, а также избавить нуждающихся пенсионеров от непри­ятных походов в соцслужбы для заявок о помощи, немецкое государство прорабатывает сегодня вопрос об учреждении так называемой базовой пенсии, которая должна быть выше существующего социального пособия не меньше чем на 10%.

К тому же государственная пенсия — лишь один из элементов соцобеспечения немецких пенсионеров.

Почти половина их получают ещё и помощь от своих бывших работодателей — большинство крупных предприятий и ведомств обеспечивают своих экс-работников дополнительными производственными пенсиями, размер которых бывает таков, что позволяет пенсионеру на 90% сохранять прежний уровень жизни.

Наконец, есть ещё и система частного пенсионного страхования. По данным Deutsche Welle, ею сегодня пользуются почти 42 миллиона немцев.

В общем, современному немцу надо сильно «постараться», чтобы после выхода на пенсию скатиться в бедность. В отличие от тысяч белорусов, которые честно вкалывали всю жизнь, а затем стараниями родного государства фактически впали в нищету.

УНП 101 166 185

Посольство ФРГ в РБ