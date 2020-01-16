В Слуцке приостановлена стройка «Виталюра» из-за нарушений законодательства

Строительство нового магазина торговой сети «Виталюр», которое ведётся на месте бывшего ресторана «Вежа Града», приостановлено из-за нарушений законодательства. Земляные работы были прекращены 10 января и не начнутся, пока не будет заключён договор на археологическое сопровождение работ.

Из-за чего всё началось

Территория, на которой ведётся реконструкция, называют Нижний замок. Рядом расположен Верхний замок — памятник археологии IX—XIII вв. Хоть Нижний замок не имеет официального охранного статуса и от былого величия осталось мало, по мнению специалистов, эта территория ценна с точки зрения истории. В декабре 2019 года были найдены первые находки: в одном из отвалов строители обнаружили человеческие останки. О находке сообщили в Следственный комитет, а тот — историкам. Как выяснилось, это были кости людей, похороненных более 500 лет назад.

Останки не относятся к истории Слуцка

Леонид Колединский, белорусский археолог, побывал на месте раскопок и считает, что найденные останки не имеют никакого отношения к данному участку древнего Слуцка.

«По моей оценке, никакого вреда историческим артефактам при проведении земляных работ нанесено быть не могло, потому что вырыты только две неглубокие ямы на слабо выразительном слое. Культурный слой на этом участке был уничтожен в ходе строительных работ ещё в 60-е годы прошлого века, — сказал археолог в беседе с корреспондентом газеты „Кур'ер“. — Что касается найденных человеческих останков, то, скорее всего, они были в привезённом ранее грунте. Даже исходя из истории Слуцка, на Нижнем замке кладбища быть не могло».

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Работали, нарушив закон

Как пояснил «Кур'еру» Антон Астапович, председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, земляные работы всё же велись с нарушением закона.

«Несмотря на то, что никакого ущерба не было, однако формально работы велись с нарушением законодательства. А именно — 105-я статья Кодекса о культуре запрещает любые работы, если не утверждены зоны охраны историко-культурной ценности. Этого сделано не было. Я отправил письмо в Слуцкий райисполком, чтобы они выписали предписание на прекращение работ».

Работы приостановлены

Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, сообщил, что земляные работы на месте бывшего ресторана «Вежа Града» приостановлены. Они не начнутся, пока не будет заключён договор с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси на археологическое сопровождение работ. То есть до завершения строительства работы будут вестись под наблюдением специалиста. Всё это будет проводиться за счёт заказчика.

«Все документы у заказчика были в порядке. Однако они не учли, что земляные работы будут проводиться рядом с границами исторической зоны. Сейчас работы приостановлены. Заказчик спокойно воспринял эту новость и уже работает над заключением договора. Как правило, такие вопросы решаются в течение месяца», — сказал он.