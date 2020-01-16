Какие дома в Слуцке планируют отремонтировать. Список адресов и виды работ

Слуцкий райисполком объявил закупку на работы по текущему ремонту жилфонда на территории Слуцка и района на 2020 год. Цена заказа — 444 217,33 рубля, источник финансирования — местный бюджет, а сроки работ — с февраля по декабрь этого года.



Где и какой текущий ремонт планируют провести в жилфонде

Ремонт мягкой кровли:

ул. Копыльская, 33;

ул. Жукова, 14;

ул. Ленинская, 10;

1-й пер. М. Богдановича, 37, 39;

ул. 8 Марта, 32;

ул. Тутаринова, 13а, 1;

ул. Молодёжная, 4;

2-й пер. М. Богдановича, 1;

ул. Солигорская, 10 корп.2;

ул. Чехова, 55, 53, 59, 51, 47, 41, 37, 35, 33, 31;

ул. Зелёная, 7, 5;

ул. Минская, 77;

ул. Заводская, 2, 11а;

ул. Центральная, 2, 21;

ул. Социалистическая, 148, 142, 170а, 168, 138, 116, 172;

ул. Гагарина, 22, 24, 15, 7, 17;

ул. Ленина, 293а;

ул. 14 Партизан, 8 корп.1, 1;

ул. Ленина, 225, 223 корп.1, 41, 156;

ул. Революционная, 5.

Ремонт шиферной кровли:

ул. Ленинская, 9;

ул. Ленинская, 165;

ул. Толстого, 26;

ул. Заводская, 11;

ул. Сентябрьская, 1;

2-й пер. Рабочий, 3;

1-й Красногвардейский пер., 5;

ул. Ленина, 300/1, 300/2, 268, 288;

ул. Гагарина, 38;

ул. М. Богдановича, 33;

2-й пер. Чапаева, 3;

ул. Чапаева, 11;

ул. Пионерская, 48, 44;

ул. Вечеркевича, 38;

ул. Кононовича, 17.

Ремонт стыковки стеновых панелей:

ул. Центральная, 4;

ул. 14 Партизан, 4;

ул. Копыльская, 35;

ул. Ленина, 138а;

ул. Молодёжная, 2;

ул. Солигорская, 2, 8, 10, 6, 12;

ул. Головащенко, 18;

ул. Виленская, 63;

ул. Чехова, 18, 55, 59, 51, 45, 43, 41, 37, 39, 35, 31, 49;

ул. Зелёная, 7А.

Ремонт водосточной системы:

ул. Серпуховская, 2;

ул. Пионерская, 1;

ул. Революционная, 5;

ул. Корзуна, 7;

ул. Ленина, 156, 167, 201, 134, 165;

ул. Кононовича, 2;

ул. Копыльская, 3;

ул. Молодёжная, 6;

ул. Виленская, 57;

ул. Чехова, 35;

ул. Ивановского, 5, 7, 11, 11а, 13а, 15, 17;

ул. 14 Партизан, 60, 66, 70;

ул. Социалистическая, 150, 164, 136, 146, 141;

ул. Гагарина, 16, 2, 23, 9;

ул. Совесткая, 111.

Ремонт и замена стальных труб водоснабжения и отопления:

ул. Ленина, 193, 136 корп.1, 156, 41, 197, 223, 225;

ул. 14 Партизан, 1, 4;

ул. Серпуховская, 2;

ул. Корзуна, 7;

ул. Пионерская, 1;

ул. Чехова, 55, 47а, 47, 37, 35, 33;

ул. Комсомольская, 11;

ул. М. Богдановича, 5, 40;

ул. 8 Марта, 4, 22;

ул. Ленинская, 6;

ул. Копыльская, 29;

ул. Жукова, 13;

ул. Кононовича, 10;

ул. Тутаринова, 1;

ул. Молодёжная, 24;

ул. Строителей, 3, 5, 6, 7, 8, 4;

ул. Головащенко, 18;

ул. Социалистическая, 154, 168, 170.

Смена запорной арматуры:

ул. Социалистическая, 160, 158, 166, 148;

ул. Гагарина, 24;

пер. Толстого, 1, 2;

ул. Комсомольская, 11;

ул. Кононовича, 6, 8;

ул. Жукова, 11, 15, 7, 19;

ул. Лобана, 3;

ул. Ленинская, 6, 4;

ул. Ленина, 132, 41, 197, 225, 223 корп.1;

ул. 14 Партизан, 4, 18 корп.1;

ул. Серпуховская, 2;

ул. Пионерская, 1.

Ремонт системы канализации:

ул. Ленина, 193, 136 корп.1;

ул. П. Коммуны, 31, 3;

ул. Копыльская, 31, 3;

ул. Кононовича, 4, 6, 8;

ул. М. Богдановича, 5;

1-й пер. Богдановича, 39;

ул. Тутаринова, 1;

ул. Молодёжная, 2;

ул. Ленина, 41, 156, 225;

ул. Корзуна, 7;

ул. 14 Партизан, 1, 8 корп.1;

ул. Социалистическая, 168.

Ремонт фасадов:

ул. Заводская, 6, 9, 54;

ул. Центральная, 3;

ул. Комсомольская, 11;

ул. Жукова, 14;

ул. Копыльская, 32;

ул. Кононовича, 4;

ул. Ленина, 187;

ул. Ленинская, 9, 10;

ул. Вечеркевича, 40;

ул. Серпуховская, 2;

ул. Ленина, 41, 197, 156, 201, 223 корп.1;

ул. Кононовича, 17;

ул. Корзуна, 7;

ул. Пионерская, 1;

ул. 14 Партизан, 8 корп.1, 4, 1;

ул. Ленина, 313;

ул. Социалистическая, 112, 110, 176, 116, 172;

ул. Гагарина, 15, 22, 24, 26;

ул. Советская, 111;

ул. Молодёжная, 4;

ул. Виленская, 57;

ул. Зелёная, 5а;

ул. Ивановского, 5а, 11а, 13а, 15, 17.

Ремонт отмостки:

1-й пер. Толстого, 2;

ул. Комсомольская, 4, 5, 11;

ул. Копыльская, 33, 26;

ул. Лобана, 3;

ул. Ленина, 136 корп. 1, 187;

1-й пер. М. Богдановича, 37, 39;

ул. Ленина, 41, 156;

ул. Вечеркевича, 40;

ул. Революционная, 5;

ул. Кононовича, 17;

ул. Гагарина, 24, 26, 17;

ул. Советская, 111;

ул. М. Богдановича, 37;

ул. Социалистическая, 141, 112, 110, 172;

ул. Восточная, 1;

ул. Тутаринова, 13, 13а;

ул. Молодёжная, 2, 4;

ул. Виленская, 57;

ул. Борисовца, 18, 6;

ул. Зелёная, 5а;

ул. Чехова, 55, 59, 51, 33;

ул. Ивановского, 5а, 5, 11.

Смена светильников:

ул. Тутаринова, 13а;

ул. Молодёжная, 2;

ул. Виленская, 57;

ул. Солигорская, 10, 12;

ул. Чехова, 43;

ул. Ивановского, 11а;

ул. 14 Партизан, 8 корп.1, 4, 66, 66а, 70;

ул. Зелёная, 7;

ул. Серпуховская, 2;

ул. Ленина, 225, 41, 304, 293а;

ул. Корзуна, 7;

ул. Пионерская, 1;

ул. Социалистическая, 150, 156, 152, 162, 160, 158, 166, 164, 136, 143, 148, 146, 142;

ул. Гагарина, 19, 28, 22, 26, 24, 9, 7.