Какие дома в Слуцке планируют отремонтировать. Список адресов и виды работ

Слуцкий райисполком объявил закупку на работы по текущему ремонту жилфонда на территории Слуцка и района на 2020 год. Цена заказа — 444 217,33 рубля, источник финансирования — местный бюджет, а сроки работ — с февраля по декабрь этого года.
Где и какой текущий ремонт планируют провести в жилфонде
Ремонт мягкой кровли:
- ул. Копыльская, 33;
- ул. Жукова, 14;
- ул. Ленинская, 10;
- 1-й пер. М. Богдановича, 37, 39;
- ул. 8 Марта, 32;
- ул. Тутаринова, 13а, 1;
- ул. Молодёжная, 4;
- 2-й пер. М. Богдановича, 1;
- ул. Солигорская, 10 корп.2;
- ул. Чехова, 55, 53, 59, 51, 47, 41, 37, 35, 33, 31;
- ул. Зелёная, 7, 5;
- ул. Минская, 77;
- ул. Заводская, 2, 11а;
- ул. Центральная, 2, 21;
- ул. Социалистическая, 148, 142, 170а, 168, 138, 116, 172;
- ул. Гагарина, 22, 24, 15, 7, 17;
- ул. Ленина, 293а;
- ул. 14 Партизан, 8 корп.1, 1;
- ул. Ленина, 225, 223 корп.1, 41, 156;
- ул. Революционная, 5.
Ремонт шиферной кровли:
- ул. Ленинская, 9;
- ул. Ленинская, 165;
- ул. Толстого, 26;
- ул. Заводская, 11;
- ул. Сентябрьская, 1;
- 2-й пер. Рабочий, 3;
- 1-й Красногвардейский пер., 5;
- ул. Ленина, 300/1, 300/2, 268, 288;
- ул. Гагарина, 38;
- ул. М. Богдановича, 33;
- 2-й пер. Чапаева, 3;
- ул. Чапаева, 11;
- ул. Пионерская, 48, 44;
- ул. Вечеркевича, 38;
- ул. Кононовича, 17.
Ремонт стыковки стеновых панелей:
- ул. Центральная, 4;
- ул. 14 Партизан, 4;
- ул. Копыльская, 35;
- ул. Ленина, 138а;
- ул. Молодёжная, 2;
- ул. Солигорская, 2, 8, 10, 6, 12;
- ул. Головащенко, 18;
- ул. Виленская, 63;
- ул. Чехова, 18, 55, 59, 51, 45, 43, 41, 37, 39, 35, 31, 49;
- ул. Зелёная, 7А.
Ремонт водосточной системы:
- ул. Серпуховская, 2;
- ул. Пионерская, 1;
- ул. Революционная, 5;
- ул. Корзуна, 7;
- ул. Ленина, 156, 167, 201, 134, 165;
- ул. Кононовича, 2;
- ул. Копыльская, 3;
- ул. Молодёжная, 6;
- ул. Виленская, 57;
- ул. Чехова, 35;
- ул. Ивановского, 5, 7, 11, 11а, 13а, 15, 17;
- ул. 14 Партизан, 60, 66, 70;
- ул. Социалистическая, 150, 164, 136, 146, 141;
- ул. Гагарина, 16, 2, 23, 9;
- ул. Совесткая, 111.
Ремонт и замена стальных труб водоснабжения и отопления:
- ул. Ленина, 193, 136 корп.1, 156, 41, 197, 223, 225;
- ул. 14 Партизан, 1, 4;
- ул. Серпуховская, 2;
- ул. Корзуна, 7;
- ул. Пионерская, 1;
- ул. Чехова, 55, 47а, 47, 37, 35, 33;
- ул. Комсомольская, 11;
- ул. М. Богдановича, 5, 40;
- ул. 8 Марта, 4, 22;
- ул. Ленинская, 6;
- ул. Копыльская, 29;
- ул. Жукова, 13;
- ул. Кононовича, 10;
- ул. Тутаринова, 1;
- ул. Молодёжная, 24;
- ул. Строителей, 3, 5, 6, 7, 8, 4;
- ул. Головащенко, 18;
- ул. Социалистическая, 154, 168, 170.
Смена запорной арматуры:
- ул. Социалистическая, 160, 158, 166, 148;
- ул. Гагарина, 24;
- пер. Толстого, 1, 2;
- ул. Комсомольская, 11;
- ул. Кононовича, 6, 8;
- ул. Жукова, 11, 15, 7, 19;
- ул. Лобана, 3;
- ул. Ленинская, 6, 4;
- ул. Ленина, 132, 41, 197, 225, 223 корп.1;
- ул. 14 Партизан, 4, 18 корп.1;
- ул. Серпуховская, 2;
- ул. Пионерская, 1.
Ремонт системы канализации:
- ул. Ленина, 193, 136 корп.1;
- ул. П. Коммуны, 31, 3;
- ул. Копыльская, 31, 3;
- ул. Кононовича, 4, 6, 8;
- ул. М. Богдановича, 5;
- 1-й пер. Богдановича, 39;
- ул. Тутаринова, 1;
- ул. Молодёжная, 2;
- ул. Ленина, 41, 156, 225;
- ул. Корзуна, 7;
- ул. 14 Партизан, 1, 8 корп.1;
- ул. Социалистическая, 168.
Ремонт фасадов:
- ул. Заводская, 6, 9, 54;
- ул. Центральная, 3;
- ул. Комсомольская, 11;
- ул. Жукова, 14;
- ул. Копыльская, 32;
- ул. Кононовича, 4;
- ул. Ленина, 187;
- ул. Ленинская, 9, 10;
- ул. Вечеркевича, 40;
- ул. Серпуховская, 2;
- ул. Ленина, 41, 197, 156, 201, 223 корп.1;
- ул. Кононовича, 17;
- ул. Корзуна, 7;
- ул. Пионерская, 1;
- ул. 14 Партизан, 8 корп.1, 4, 1;
- ул. Ленина, 313;
- ул. Социалистическая, 112, 110, 176, 116, 172;
- ул. Гагарина, 15, 22, 24, 26;
- ул. Советская, 111;
- ул. Молодёжная, 4;
- ул. Виленская, 57;
- ул. Зелёная, 5а;
- ул. Ивановского, 5а, 11а, 13а, 15, 17.
Ремонт отмостки:
- 1-й пер. Толстого, 2;
- ул. Комсомольская, 4, 5, 11;
- ул. Копыльская, 33, 26;
- ул. Лобана, 3;
- ул. Ленина, 136 корп. 1, 187;
- 1-й пер. М. Богдановича, 37, 39;
- ул. Ленина, 41, 156;
- ул. Вечеркевича, 40;
- ул. Революционная, 5;
- ул. Кононовича, 17;
- ул. Гагарина, 24, 26, 17;
- ул. Советская, 111;
- ул. М. Богдановича, 37;
- ул. Социалистическая, 141, 112, 110, 172;
- ул. Восточная, 1;
- ул. Тутаринова, 13, 13а;
- ул. Молодёжная, 2, 4;
- ул. Виленская, 57;
- ул. Борисовца, 18, 6;
- ул. Зелёная, 5а;
- ул. Чехова, 55, 59, 51, 33;
- ул. Ивановского, 5а, 5, 11.
Смена светильников:
- ул. Тутаринова, 13а;
- ул. Молодёжная, 2;
- ул. Виленская, 57;
- ул. Солигорская, 10, 12;
- ул. Чехова, 43;
- ул. Ивановского, 11а;
- ул. 14 Партизан, 8 корп.1, 4, 66, 66а, 70;
- ул. Зелёная, 7;
- ул. Серпуховская, 2;
- ул. Ленина, 225, 41, 304, 293а;
- ул. Корзуна, 7;
- ул. Пионерская, 1;
- ул. Социалистическая, 150, 156, 152, 162, 160, 158, 166, 164, 136, 143, 148, 146, 142;
- ул. Гагарина, 19, 28, 22, 26, 24, 9, 7.
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