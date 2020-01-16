Пенсионер из Дрогичина Николай Брич долгое время вел переписку с различными государственными инстанциями. Он предлагал свой вариант решения проблемы «дорожного налога» и даже разработал проект указа для Александра Лукашенко. О чем же он писал в своих обращениях?

Вот текст одного из писем на имя Александра Лукашенко. «Уважаемый Александр Григорьевич! Обратиться к Вам меня побудил и шокировал ответ Министерства Финансов на мое предложение к проекту Указа Президента Р. Б. по уплате транспортного сбора (налога, пошлины или плату за допуск к участию в дорожном движении), как его не назовешь. Суть одна.

Самое простое и на мой взгляд самое справедливое решение — привязка этого налога к 1 литру приобретенного топлива.

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Я не хочу ставить под сомнение компетентность господина Конюшко, извините не знаю его инициалы и статус, рассматривавшего и готовившего мне ответ, но мне кажется они не уловили суть моего предложения или не хотели принять как альтернативу.

Я не предлагаю включить этот налог или пошлину, со слов Конюшко, в стоимость топлива, как отвечают мне из Министерства Финансов, а включать его в чек при оплате за потребленное топливо отдельной строкой «сбор с транспортных средств» или назвать его как-то по-другому, значения не имеет.

По моим расчетам этот сбор составляет 8 копеек за один физический литр. Он не зависит от цены топлива.

Пример по факту, сравнение действующего чека (прилагается) и предлагаемого образца чека:

Будет ли стоить бензин 0.5 евро или 1.5 евро — пошлина не изменится, а все равно останется 8 копеек с 1 литра. Например, стоимость бензина АИ-95 на 17.04.2019 года составляет 1,62 рубля. За 20 литров бензина пошлина составит 1 рубль 60 копеек.

Допустим на 1.01.20 204 года цена 1 литра составит 2.4 рубля, сбор составит — 1 рубль 60 копеек за те же 20 литров бензина. Ссылка на «налоговый маневр» или цену нефти является не объективной и необоснованной.

Я еще раз повторяю, что при уплате любого косвенный налога, как НДС пошлины или сбора всегда страдают наименее бедные, незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и т. д. ), так как уплата косвенных налогов не зависит от деятельности и дохода.

Например, НДС. Получает пенсионер 300 рублей пенсии, а руководитель или депутат ПП — 2000 рублей в месяц, все равно один и другой уплачивает 20% от стоимости 1 килограмма гречки, бензина или другого продукта.

Аналогично получается и в действующем и предлагаемом варианте Министерства Финансов с платой за участие в дорожном движении, подготовленном Вам на подпись.

С одного и другого будет взыскано примерно 150 рублей в год или помесячно как предлагается примерно 13 рублей в зависимости от веса автомобиля.

В моем варианте как раз наступает принцип социальной справедливости. Купил 20 литров топлива в месяц — заплатил 1.6 рубля пошлины. Купил 200 литров в месяц- заплатил- 16 рублей. Отсюда следует, что больше ездишь, больше платишь.

Мне, как и другим автовладельцам гораздо удобнее заплатить пошлину на заправке 1,5−2рубля в среднем за одну заправку. По информации работников автозаправки, в среднем заправляют 15−20 литров топлива. При этом никто не уклонится от уплаты за участие в дорожном движении. Уплата пошлины всех владельцев автотранспорта составит 100%.

А если необходимо человеку только один раз в месяц выехать, то тогда он должен платить за месяц. Даже если принять уплату посуточно, где гарантия, что пошлина будет уплачена всеми участниками дорожного движения.

Указывая на право законодательной инициативы, с этим я согласен. Очень длительная и почти бесперспективная процедура продвижения данного проекта Указа.

Но когда это затрагивает миллионы людей и вопрос очень актуален для автовладельцев и их семей и является неотложным, я не претендую на его авторство. Я могу назвать его как угодно или предложение к Указу Президента или свои взгляды на обсуждение данной темы, суть в другом: это самое простое и без затратное предложение.

Задача моих предложений к проекту Указа — унифицировать и привести к наиболее справедливому его взиманию с владельцев автотранспорта.

Как говорится в пункте 1 страницы 2 ответа Минфина о перспективе возможной полной отмены налоговой составляющей в стоимости нефтепродуктов так могу заметить, что НДС в налоговой составляющей отменить невозможно, а акцизы, дорожный сбор который уже заложен в стоимость автомобильного топлива, пошлины и другие налоговые платежи, это право Минфина, если они найдут другие источники пополнения бюджета, в чем я глубоко сомневаюсь. Я, как и другие автовладельцы будем только очень рады в уменьшении стоимости топлива для потребителей.

Точка зрения господина Конюшко о возможной утрате двух доходных источников бюджета — акцизов и госпошлины, которая якобы по мнению Минфина будет включаться в цену топлива, также бездоказательна. Предлагаемая мной госпошлина, по названию Минфина в цену топлива не включается. Она включается только в фискальный документ-чек автозаправочной станции отдельной строкой, чтобы не плодить другие дополнительные документы для взимания этого сбора.

Сумма госпошлины по прогнозам Минфина примерно 400 млн рублей в год так же останется неизменной. В Беларуси около 3 млн. легковых автомобилей. Более точная информация находится в статистических данных, которой у меня нет.

Расчет составлен из примерного пробега автомобиля 15 тыс. километров в год или 1200 литров расхода топлива.

0,08 руб. x 1200 л x 3 000 000 автомобилей = 288 млн рублей что является более 2/3 дохода бюджета от этого платежа.

По данным Министерства Финансов, объем поступлений в бюджет пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении от владельцев личного транспорта составляет около 2/3, это как раз та цифра около 260 млн. рублей в год. Добавить сюда грузовой и другой транспорт принадлежащий юридическим и физическим лицам и получится тех же 400 млн. рублей в год.

Мой вариант расчета в 8 копеек является не окончательным и приблизительным, как и оценка Министерства Финансов, она может быть изменена как в меньшую так и в большую сторону, а так же изменена и методика расчета, в связи с отсутствием у меня точных статистических данных.

При моем варианте так же будет частично уплачиваться пошлина в зависимости от количества приобретенного топлива для владельцев легкового транспорта иностранных граждан. Они пользуются дорогами Республики Беларусь, но в отличии от меня, пошлину за доступ к участию в дорожном движении не уплачивают. Что касается грузового автотранспорта иностранных владельцев, решение может быть принято любое".

Как выглядит проект указа, подготовленный Николаем Бричом

Предложения К ПРОЕКТУ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по взиманию платы за участие транспортных средств в дорожном движении.

1. Плата за участие транспортных средств в дорожном движении (далее — дорожный сбор) взимается с транспортных средств на автозаправочных станциях в размере 8 (восемь) копеек с одного литра бензина или дизельного топлива, реализуемого в розничной торговле.

2. Дорожный сбор является фиксированным, не включается в стоимость автомобильного топлива и указывается отдельной строкой в чеке реализуемого топлива в конце суммы за оплату и не зависит от стоимости топлива.

3. Дорожный сбор может изменяться только с согласия и Указа Президента Р.Б.

4.Освобождаются от уплаты дорожного сбора специальная строительная, сельскохозяйственная, дорожно-строительная техника, машины и механизмы, механизмы для обслуживания дорог, зеленых насаждений и газонов, транспорт для оказания медицинской помощи и МЧС, (кроме служебного), Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, других военных и воинских подразделений, автомобили для обеспечения и обслуживания социального обслуживания, внесенных в базу данных автозаправочных станций, путем расчета за автомобильное топливо по безналичному расчету специальными банковскими картами или чипами.

4.1. автомобили, техника и механизмы, указанные в пункте 4, путем подачи в ИМНС ежемесячных отчетных данных на основе чеков оплаты за топливо, выданных на автозаправочных станциях и данных путевых листов, уплаченных за наличный расчет.

4.2. компенсация за уплату дорожного сбора, перечисленных средств в п. 4.1. происходит ежемесячно после окончания учетного периода из средств дорожного сбора.

4.3. При отпуске автомобильного топлива со специализированных складов участникам дорожного движения указанным в пункте 4 при их оптовой продаже и имеющим собственные автозаправочные колонки, дорожный сбор не уплачивается и не указывается.

5. Компенсируется часть дорожного сбора:

а) — инвалидам 1 и 2 группы при наличии зарегистрированного у него автомобильного или иного транспорта, прошедшего технический осмотр и имеющих медицинскую справку для управления данным техническим средством из расчета ежемесячного потребления 100 литров топлива;

б) — неработающим инвалидам 3 группы, состоящим на пенсии по возрасту- из расчета 50 литров потребления топлива.

6. Компенсация лицам, указанным в п. а) и п. б) производится ежемесячно вместе с начислением пенсии по возрасту или с пенсией назначенной в связи с заболеванием.

7.Владельцам транспортных средств, оплатившим пошлину за доступ к участию в дорожном движении в 2019—2020 гг. г, производится компенсация денежных средств с 1.01.2020 года за вычетом количества использованных полных месяцев в 2019 году и не использованных месяцев в 2020 году на момент введения данного Указа при предоставлении документов факта оплаты.

8. Плата за участие транспортных средств в дорожном движении за один литр используемого топлива вводится с «___» «____________» 2019 года

Перечень юридических лиц, указанных в пункте 4 предложений может быть изменен.

Что отвечают пенсионеру из Дрогичина на эти предложения

Вот один из ответов из Министерства финансов.

И еще один ответ:

Николай Брич пытается достучаться до президента через прессу

После переписки с различными инстанциями Николай Брич написал открытое обращение к Александру Лукашенко, в котором, в частности, рассказал:

«От почти уже годовой переписки с различными высшими органами власти начиная от Минфина, Совета министров, Администрации президента, Палаты представителей, вразумительного ответа я не получил. Последнее мое обращение на Вашу электронную почту возымело тот же результат.

Создается впечатление, что любые обращения граждан на Ваше имя, равно как и на имя председателя Брестского облисполкома по эффективному использованию бюджетных средств на ремонт дорог, попросту игнорируются. То ли из сложившейся практики, то ли попросту не имея свободного времени и большой Вашей занятости что бы их прочитать. Служащие аппарата вертикали власти самостоятельно принимают решения как поступать с этими обращениями.

Тогда зреет вопрос. Почему ответственные работники не докладывают лично Вам о содержании поступающих обращений на Ваше имя? Или это не интересно?

Предлагаю Вам прочитать мое электронное обращение, направленное лично Президенту Республики Беларусь.

[…]

Для Министерства финансов самое простое, чтобы ничего не делать, взять и разделить годовую сумму оплаты за пользование дорогами на 12 месяцев и тогда по их мнению они «осчастливят» народ. Установить камеры видеонаблюдения, установить штрафы, увеличить армию контролеров и т. д. и т. п. Надеюсь, Вы прочитаете мои предложения к Указу Президента, пояснительную записку к ним, всю мою переписку и сделаете свои выводы. В конечном итоге — Указ подписывать Вам!

И наконец: что нам главное — «шашечки» или ехать?" - обращается Николай Брич.