Пенсионер из Дрогичина Николай Брич долгое время вел переписку с различными государственными инстанциями. Он предлагал свой вариант решения проблемы «дорожного налога» и даже разработал проект указа для Александра Лукашенко. О чем же он писал в своих обращениях?
Вот текст одного из писем на имя Александра Лукашенко.«Уважаемый Александр Григорьевич! Обратиться к Вам меня побудил и шокировал ответ Министерства Финансов на мое предложение к проекту Указа Президента Р. Б. по уплате транспортного сбора (налога, пошлины или плату за допуск к участию в дорожном движении), как его не назовешь. Суть одна.
Самое простое и на мой взгляд самое справедливое решение — привязка этого налога к 1 литру приобретенного топлива.
Я не хочу ставить под сомнение компетентность господина Конюшко, извините не знаю его инициалы и статус, рассматривавшего и готовившего мне ответ, но мне кажется они не уловили суть моего предложения или не хотели принять как альтернативу.
Я не предлагаю включить этот налог или пошлину, со слов Конюшко, в стоимость топлива, как отвечают мне из Министерства Финансов, а включать его в чек при оплате за потребленное топливо отдельной строкой «сбор с транспортных средств» или назвать его как-то по-другому, значения не имеет.
По моим расчетам этот сбор составляет 8 копеек за один физический литр. Он не зависит от цены топлива.
Пример по факту, сравнение действующего чека (прилагается) и предлагаемого образца чека:
Будет ли стоить бензин 0.5 евро или 1.5 евро — пошлина не изменится, а все равно останется 8 копеек с 1 литра. Например, стоимость бензина АИ-95
Допустим на 1.01.20 204 года цена 1 литра составит 2.4 рубля, сбор составит — 1 рубль 60 копеек за те же 20 литров бензина. Ссылка на «налоговый маневр» или цену нефти является не объективной и необоснованной.
Я еще раз повторяю, что при уплате любого косвенный налога, как НДС пошлины или сбора всегда страдают наименее бедные, незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи
Например, НДС. Получает пенсионер 300 рублей пенсии, а руководитель или депутат ПП — 2000 рублей в месяц, все равно один и другой уплачивает 20% от стоимости 1 килограмма гречки, бензина или другого продукта.
Аналогично получается и в действующем и предлагаемом варианте Министерства Финансов с платой за участие в дорожном движении, подготовленном Вам на подпись.
С одного и другого будет взыскано примерно 150 рублей в год или помесячно как предлагается примерно 13 рублей в зависимости от веса автомобиля.
В моем варианте как раз наступает принцип социальной справедливости. Купил 20 литров топлива в месяц — заплатил 1.6 рубля пошлины. Купил 200 литров в месяц- заплатил- 16 рублей. Отсюда следует, что больше ездишь, больше платишь.
Мне, как и другим автовладельцам гораздо удобнее заплатить пошлину на заправке 1,5−2рубля в среднем за одну заправку. По информации работников автозаправки, в среднем заправляют 15−20 литров топлива. При этом никто не уклонится от уплаты за участие в дорожном движении. Уплата пошлины всех владельцев автотранспорта составит 100%.
А если необходимо человеку только один раз в месяц выехать, то тогда он должен платить за месяц. Даже если принять уплату посуточно, где гарантия, что пошлина будет уплачена всеми участниками дорожного движения.
Указывая на право законодательной инициативы, с этим я согласен. Очень длительная и почти бесперспективная процедура продвижения данного проекта Указа.
Но когда это затрагивает миллионы людей и вопрос очень актуален для автовладельцев и их семей и является неотложным, я не претендую на его авторство. Я могу назвать его как угодно или предложение к Указу Президента или свои взгляды на обсуждение данной темы, суть в другом: это самое простое и без затратное предложение.
Задача моих предложений к проекту Указа — унифицировать и привести к наиболее справедливому его взиманию с владельцев автотранспорта.
Как говорится в пункте 1 страницы 2 ответа Минфина о перспективе возможной полной отмены налоговой составляющей в стоимости нефтепродуктов так могу заметить, что НДС в налоговой составляющей отменить невозможно, а акцизы, дорожный сбор который уже заложен в стоимость автомобильного топлива, пошлины и другие налоговые платежи, это право Минфина, если они найдут другие источники пополнения бюджета, в чем я глубоко сомневаюсь. Я, как и другие автовладельцы будем только очень рады в уменьшении стоимости топлива для потребителей.
Точка зрения господина Конюшко о возможной утрате двух доходных источников бюджета — акцизов и госпошлины, которая якобы по мнению Минфина будет включаться в цену топлива, также бездоказательна. Предлагаемая мной госпошлина, по названию Минфина в цену топлива не включается. Она включается только в фискальный документ-чек автозаправочной станции отдельной строкой, чтобы не плодить другие дополнительные документы для взимания этого сбора.
Сумма госпошлины по прогнозам Минфина примерно 400 млн рублей в год так же останется неизменной. В Беларуси около 3 млн. легковых автомобилей. Более точная информация находится в статистических данных, которой у меня нет.
Расчет составлен из примерного пробега автомобиля 15 тыс. километров в год или 1200 литров расхода топлива.
0,08 руб. x 1200 л x 3 000 000 автомобилей = 288 млн рублей что является более 2/3 дохода бюджета от этого платежа.
По данным Министерства Финансов, объем поступлений в бюджет пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении от владельцев личного транспорта составляет около 2/3, это как раз та цифра около 260 млн. рублей в год. Добавить сюда грузовой и другой транспорт принадлежащий юридическим и физическим лицам и получится тех же 400 млн. рублей в год.
Мой вариант расчета в 8 копеек является не окончательным и приблизительным, как и оценка Министерства Финансов, она может быть изменена как в меньшую так и в большую сторону, а так же изменена и методика расчета, в связи с отсутствием у меня точных статистических данных.
При моем варианте так же будет частично уплачиваться пошлина в зависимости от количества приобретенного топлива для владельцев легкового транспорта иностранных граждан. Они пользуются дорогами Республики Беларусь, но в отличии от меня, пошлину за доступ к участию в дорожном движении не уплачивают. Что касается грузового автотранспорта иностранных владельцев, решение может быть принято любое".
Как выглядит проект указа, подготовленный Николаем Бричом
Предложения К ПРОЕКТУ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по взиманию платы за участие транспортных средств в дорожном движении.
1. Плата за участие транспортных средств в дорожном движении (далее — дорожный сбор) взимается с транспортных средств на автозаправочных станциях в размере 8 (восемь) копеек с одного литра бензина или дизельного топлива, реализуемого в розничной торговле.
2. Дорожный сбор является фиксированным, не включается в стоимость автомобильного топлива и указывается отдельной строкой в чеке реализуемого топлива в конце суммы за оплату и не зависит от стоимости топлива.
3. Дорожный сбор может изменяться только с согласия и Указа Президента Р.Б.
4.Освобождаются от уплаты дорожного сбора специальная строительная, сельскохозяйственная, дорожно-строительная техника, машины и механизмы, механизмы для обслуживания дорог, зеленых насаждений и газонов, транспорт для оказания медицинской помощи и МЧС, (кроме служебного), Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, других военных и воинских подразделений, автомобили для обеспечения и обслуживания социального обслуживания, внесенных в базу данных автозаправочных станций, путем расчета за автомобильное топливо по безналичному расчету специальными банковскими картами или чипами.
4.1. автомобили, техника и механизмы, указанные в пункте 4, путем подачи в ИМНС ежемесячных отчетных данных на основе чеков оплаты за топливо, выданных на автозаправочных станциях и данных путевых листов, уплаченных за наличный расчет.
4.2. компенсация за уплату дорожного сбора, перечисленных средств в п. 4.1. происходит ежемесячно после окончания учетного периода из средств дорожного сбора.
4.3. При отпуске автомобильного топлива со специализированных складов участникам дорожного движения указанным в пункте 4 при их оптовой продаже и имеющим собственные автозаправочные колонки, дорожный сбор не уплачивается и не указывается.
5. Компенсируется часть дорожного сбора:
а) — инвалидам 1 и 2 группы при наличии зарегистрированного у него автомобильного или иного транспорта, прошедшего технический осмотр и имеющих медицинскую справку для управления данным техническим средством из расчета ежемесячного потребления 100 литров топлива;
б) — неработающим инвалидам 3 группы, состоящим на пенсии по возрасту- из расчета 50 литров потребления топлива.
6. Компенсация лицам, указанным в п. а) и п. б) производится ежемесячно вместе с начислением пенсии по возрасту или с пенсией назначенной в связи с заболеванием.
7.Владельцам транспортных средств, оплатившим пошлину за доступ к участию в дорожном движении в 2019—2020 гг. г, производится компенсация денежных средств с 1.01.2020 года за вычетом количества использованных полных месяцев в 2019 году и не использованных месяцев в 2020 году на момент введения данного Указа при предоставлении документов факта оплаты.
8. Плата за участие транспортных средств в дорожном движении за один литр используемого топлива вводится с «___» «____________» 2019 года
Перечень юридических лиц, указанных в пункте 4 предложений может быть изменен.
Что отвечают пенсионеру из Дрогичина на эти предложения
Вот один из ответов из Министерства финансов.
И еще один ответ:
Николай Брич пытается достучаться до президента через прессу
После переписки с различными инстанциями Николай Брич написал открытое обращение к Александру Лукашенко, в котором, в частности, рассказал:
«От почти уже годовой переписки с различными высшими органами власти начиная от Минфина, Совета министров, Администрации президента, Палаты представителей, вразумительного ответа я не получил. Последнее мое обращение на Вашу электронную почту возымело тот же результат.
Создается впечатление, что любые обращения граждан на Ваше имя, равно как и на имя председателя Брестского облисполкома по эффективному использованию бюджетных средств на ремонт дорог, попросту игнорируются. То ли из сложившейся практики, то ли попросту не имея свободного времени и большой Вашей занятости что бы их прочитать. Служащие аппарата вертикали власти самостоятельно принимают решения как поступать с этими обращениями.
Тогда зреет вопрос. Почему ответственные работники не докладывают лично Вам о содержании поступающих обращений на Ваше имя? Или это не интересно?
Предлагаю Вам прочитать мое электронное обращение, направленное лично Президенту Республики Беларусь.[…]
Для Министерства финансов самое простое, чтобы ничего не делать, взять и разделить годовую сумму оплаты за пользование дорогами на 12 месяцев и тогда по их мнению они «осчастливят» народ. Установить камеры видеонаблюдения, установить штрафы, увеличить армию контролеров
И наконец: что нам главное — «шашечки» или ехать?" - обращается Николай Брич.
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