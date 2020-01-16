«Опухоль не растёт, но и не уменьшается». Случчанка Анастасия Демидович рассказала, как обстоят её дела

Случчанка Анастасия Демидович, которая сейчас борется с саркомой, рассказала «Кур'еру», как обстоят её дела.



«В начале января у меня была контрольная компьютерная томография, которая показала, что ситуация сейчас стабильная. Опухоль не растёт, но, к сожалению, и не уменьшается. Хорошая новость, по словам врача, что стала уменьшаться жидкость, которая скапливалась вокруг саркомы. По результатам исследования мне продолжили «сухую» химию на два месяца, затем — приём у лечащего врача, — делится Анастасия. — За это время я хочу сделать ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография). Это современный метод диагностики онкологических заболеваний, который в точности показывает, где находятся границы новообразования, есть ли метастазы, какие органы затронуты, насколько эффективна методика лечения.

Несколько дней назад пришли долгожданные результаты из лаборатории в Москве. Подтвердилось место расположения опухоли — 9−10-й позвонок со смещением в левое ребро. Сейчас же нужно сдать на месте ещё один анализ, чтобы уже подтвердить тип опухоли. Только потом я смогу отправить все документы на оценку московскому врачу-онкологу Александру Феденко. Это немного затяжной процесс. Мы рассчитывали, что всё пройдёт быстрее".

Пока Анастасия повторно сдаёт анализы, ждёт их результатов, проходит курс химиотерапии, она продолжает свою борьбу. Чтобы спасти девушку, необходима финансовая помощь неравнодушных людей.

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Если вы желаете оказать помощь Анастасии, можно перевести деньги на лицевой счёт оператора мобильной связи МТС по номеру телефона: +375 29 523 79 93. Необходимо пополнить баланс.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг № 615 «АСБ Беларусбанк» — г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП: 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

• В белорусских рублях — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY85AKBB31340000000900070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

• В долларах США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY07AKBB31341000000530070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

• В евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY31AKBB31342000000480070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный.

В назначении платежа нужно обязательно вручную ввести номер благотворительного счёта. А также указать, что платёж на имя Демидович Сергей Евгеньевич для лечения и реабилитации дочери Демидович Анастасии Сергеевны. Осуществить благотворительный платёж можно как в учреждениях банка посредством услуги «Произвольный платёж» (платёж по реквизитам), так и в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.

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