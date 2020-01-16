За каких работников в Беларуси борются наниматели. Список

В числе самых востребованных рабочих значатся водители автомобиля, повара и уборщики помещений. На начало этого года по всей стране было 83,6 вакансии (год назад — 74,9 тысячи), пишет TUT.BY.

Среди рабочих востребованы

водители автомобилей (почти 4,3 тысячи вакансий на 16 января),

повара (почти 1,8 тысячи),

продавцы (2,1 тысячи),

уборщики помещений (почти 1,6 тысячи),

контролёры-кассиры (580).

Востребованы у нанимателей также строители. К примеру, для каменщиков открыто почти 1,2 тысячи вакансий, плотников — чуть больше 1 тысячи, бетонщиков — 540, маляров — 820.

СПРАВКА. На начало это года насчитывалось 8,8 тысячи зарегистрированных нетрудоустроенных (годом ранее — 12,5 тысячи). Большинство вакансий для рабочих — 61,6% от всех предложений нанимателей (годом ранее — 63,4%).

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