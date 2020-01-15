«Мы как отшельники на острове». В 1-м городке закрывают последний магазин, и людям это не нравится

В начале января 2020 года закрылся продуктовый магазин № 64 «Виленский», что в 1-м городке. Немного поодаль, на другой стороне улицы, ещё остался магазин «Родны кут» (в народе «Синенький»). Но 16 января закрывается и он: объявление об этом висит на дверях магазина. «Кур'ер» спросил у жителей городка, что они об этом думают и что теперь будут делать.

Комментарии жителей микрорайона

«Я ещё немного моложе, а вот стариков у нас очень много. Люди будут сидеть без хлеба, без соли, без ничего. Я не знаю, куда начальство смотрит. Мы собираемся сейчас собрать подписи, что у нас ни аптеки, ни банкомата, да и элементарно магазина нет. Мы, как отшельники, живём на острове каком-то. Мы же в 21 веке живём, такого вообще в принципе быть не может», — говорит Валентина Михайловна, которая живёт в частном секторе возле улицы Виленской. «У нас городок глухой, ничего нету у нас. За продуктами в „Идею“ надо идти. Дойти пешком — вот я инвалид, я не могу туда зайти. Такси надо брать. Здесь был Беларусбанк — сняли. Аптека не работает. Банкомата нет», — рассказывает жительница дома на Виленской Галина Николаевна.

У Галины Николаевны — инвалидность, продукты и лекарства ей приносит социальный работник. Раньше пожилая женщина сама с палочкой ходила в «Родны кут», который рядом с её домом. Соседи всегда помогали поднести сумку. Сейчас, если магазин закроют, такой возможности не будет. Жителям помоложе теперь придётся ходить в магазин «Идея», что на развилке Тутаринова и Солигорской, там где заканчивается 1-й городок и начинается микрорайон «Сахарный». Это примерно полкилометра или 10−15 минут ходьбы для тех, кто живёт посередине городка. Некоторым будут привозить продукты дети, внуки или соцработники.

Например, Марии Афанасьевне, ещё одной жительнице района, продукты будет привозить внучка Оксана. Сама она теперь не сможет их купить. «Наш магазин закрывают, а нам куда теперь за продуктами ходить? Мы же старые, все больные, — говорит Мария Афанасьевна. — Такие дела. Никто ни о чём не думает». Жители говорят, что на месте «Роднага кута» будет оптовый магазин. Но когда это будет, пока неизвестно. Ещё ходят слухи, что на месте «Виленского» будет новый «Хит».

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Официальный комментарий

«С 14 января 2020 года универмаг „Слуцк“, который арендовал торговые площади у собственника магазина „Виленский“ — КУП „Слуцк-Восток“, досрочно расторг договор аренды в связи с нерентабельной работой магазина, — пояснила Жанна Руцкая, заместитель председателя райисполкома по экономике. — Сейчас помещение снова будет предлагаться для аренды. Одновременно с этим подготавливаются документы для последующей продажи объекта».

По поводу «Роднага кута» Жанна Руцкая пояснила, что сейчас магазин закрыт на переучёт. О его дальнейшей работе будет сообщено дополнительно.

Табличка на парковке у закрытого магазина «Виленский»

Почему так произошло

В магазине «Виленский» в этой части города был наиболее широкий ассортимент товаров. Универмаг «Слуцк», который арендовал его, — предприятие коммунальной собственности. Проще говоря, государственное, принадлежит городу.

Ситуация с «Виленским» — наследие другого торгового коммунального предприятия — разорившегося «Слуцк-Восток». Ещё несколько лет назад «Восток» владел 28 объектами торговли. Ему также принадлежали ныне закрывшиеся ресторан «Случь», кафе «Мираж» и «Звёздное», комбинат бытового обслуживания. Положение «Слуцк-Восток» стало ухудшаться примерно с 2016 года, торговые точки стали закрываться, а помещения — сдаваться в аренду и выставляться на продажу.

Ликвидировать предприятие начали с осени 2019 года. Оно оставило после себя огромные долги, исчисляющиеся десятками тысяч рублей.

Как писал «Кур'ер» ранее, на момент начала ликвидации в приказном производстве числилось свыше 400 судебных дел. Происхождение этой задолженности — тема для отдельной публикации. Она вызывает большие вопросы среди случчан, интересующихся экономикой города. По информации «Кур'ера», высокие арендные ставки для бывших магазинов «Слуцк-Восток» объясняются именно необходимостью покрывать долги разорившегося торгового предприятия.

И, например, универмаг «Слуцк» платил за аренду «Виленского» по коэффициенту 3,0 (по нашим данным). Если не вдаваться в детали, то это просто много. Такая арендная плата, вероятно, неадекватна для магазина шаговой доступности, в котором небольшой товарооборот. Ведь 1-й городок — это небольшой район Слуцка, который состоит в основном из частного сектора, пояснил «Кур'еру» на условиях анонимности служащий, не связанный с вышеуказанными предприятиями.