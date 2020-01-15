Окунуться в крещенские купели можно в деревнях Покрашево, Ивань и в одном месте в Слуцке. А взять освящённую воду — почти во всех храмах Случчины.

Купание в Крещение. Места

1. Слуцкая баня

Пожарный водоём на территории городской бани освятят в субботу, 18 января, в 16.00. Об этом «Кур'еру» сообщил Владимир Королько, заведующий городской баней. А в воскресенье, 19 января, будут работать все три парилки.

2. Деревня Покрашево

Источник в деревне Покрашево освятят в воскресенье, 19 января, в 14.00. Но «окунальщики» появляются здесь уже в ночь с 18 на 19 января.

3. Деревня Ивань

Случчане смогут окунуться и на озере в деревне Ивань. Водоём освятят в воскресенье, 19 января.

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Освящённая вода

На Крещение набрать освящённой воды можно почти во всех храмах Случчины. Ориентировочное время — в воскресенье, 19 января, с 00.00 до 19.15.

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