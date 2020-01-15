Минчанке из Америки пришла упаковка с печеньем, в которой было спрятано $ 1200. Возбуждено уголовное дело

$ 1200, которые были спрятаны в упаковку с печеньем, обнаружили минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений. Об этом рассказала «Кур'еру» Татьяна Линник, инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни.

Перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте $ 200. В другом случае денежные средства подлежат изъятию.

Посылка весом 10 кг поступила из США в адрес 29-летней жительницы Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил о следующем содержании посылки: одежда, продукты питания, косметика и хозяйственные товары.

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Только одна из упаковок с печеньем была совсем не товарного вида и вызывала соответствующие подозрения. Как выяснилось при дальнейшем досмотре, в неё были спрятаны завёрнутые в фольгу денежные средства, и сама пачка со сладостями была небрежно заклеена скотчем.

Запрещённая к пересылке в МПО валюта изъята. По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РБ.