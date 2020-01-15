Белорусские власти одобрили ограничения по продаже снюсов

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли одобрили проект постановления, которое вводит ограничения и запреты на продажу изделий, в составе которых нет табака, но есть никотин, например, жевательных смесей.

В составе этих изделий отсутствует табак, они не попадают под действие декрета № 28. Поэтому в настоящее время оборот таких изделий законодательством не регулируется. При этом изделия достаточно популярны среди населения, преимущественно у подрастающего поколения. В итоге данный сегмент рынка сегодня активно растёт и развивается, передаёт TUT.BY.

Как отметил Михаил Жигало, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ, были случаи, когда люди травились смесями.

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В среду, 15 января, в МАРТ прошло по этому поводу совещание. В нём участвовали представители разных ведомств. Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли, отметил, что проект постановления согласован со всеми заинтересованными органами. С 26 декабря документ вынесли на общественное обсуждение, но предложений, которые изменили бы подходы в работе над документом, не поступило.

«Проект предусматривает запрет на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним на рынках, через интернет, посредством разносной и комиссионной торговли, а также на открытую вкладку в витринах и торговом оборудовании», — перечислил Михаил Жигало.

После доработки и пересогласования проект отправят в Совмин. На это понадобится около месяца.

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Напомним, с февраля 2015 года в Беларуси введён запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие).