Слуцкие тяжелоатлеты взяли три «золота» и «серебро» на соревнованиях в Борисове

С 9 по 11 января в Борисове проводилось первенство Минской области по тяжёлой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Юные спортсменки завоевали три «золота» и «серебро».

Об этом «Кур'еру» сообщил Василий Шуманский, тренер-преподаватель по тяжёлой атлетике Слуцкой ДЮСШ.

Дарья Жукова, учащаяся средней школы № 2, одержала победу в весовой категории до 45 кг. Она приглашена на просмотровый сбор в училище олимпийского резерва (УОР).

Светлана Шух, учащаяся средней школы № 2, завоевала «золото» в весовой категории до 55 кг. Юная случчанка находится в списочном составе национальной сборной 2020 года. Она также приглашена на просмотровый сбор в УОР и готовится успешно выступить на республиканском первенстве, где уже однажды одержала победу.

Реклама

Случчанка Мария Корзун взяла первое место в весовой категории до 76 кг. Спортсменка готовится к выступлению на республиканском первенстве.

Случчанка Ангелина Жоховец, которая сейчас учится в УОР, завоевала «серебро».

«Хочется отметить наших молодых тяжелоатлетов Руслана Мацкевича и Ангелину Стрижак, учащихся средней школы № 10. Они также приглашены на просмотровый сбор для дальнейшего зачисления в училище олимпийского резерва, — говорит Василий Шуманский. — Слуцкие тяжелоатлеты начали 2020 год с побед. Пожелаем им лёгкой штанги и успешно подготовиться к республиканскому первенству среди атлетов до 20 лет».