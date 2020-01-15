Ничего не поймал, а штраф получил. За что наказывали рыбаков на Случи и других водоёмах в первую неделю нового года

С 23 декабря прошлого года по 8 января нынешнего сотрудники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выявили три нарушения в сфере рыболовства. Что рыбаки делали не так, «Кур'еру» рассказал Николай Новик, заместитель начальника Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

На водотоке Случи 66-летний житель Старобина ловил рыбу запрещённым способом. «Он занимался „багрением“ и использовал спиннинговое удилище с тремя тройными крючками без блесны и наживки, что запрещено. Такие приспособления травмируют много рыбы, — рассказал Николай Новик. — Несмотря на то, что рыбак ничего не поймал, сотрудники инспекции изъяли у него спиннинг и составили протокол».

Другой 54-летний житель Солигорска был пойман на канале «Кривичевский» возле Копацевичей. Он ловил рыбу с помощью запрещённого орудия лова — подъёмника с лесковым полотном 2,1×2,2 м и размером ячеи 25×25 мм. Мужчина незаконно добыл 4 плотвы и 1 щуку. Ему придётся возместить ущерб, нанесённый природе, в размере 189 рублей.

Ещё один подъёмник сотрудники инспекции изъяли у 31-летнего жителя деревни Гоцк Солигорского района. Мужчина рыбачил с ним на реке Морочь. Рыбы он не добыл, а подъёмник специалисты инспекции изъяли.

«В рамках статьи 15.36 КоАП РБ к ответственности мы привлекаем за разные нарушения, — пояснил Николай Новик. — К ним относится не только незаконная добыча рыбы, но и изготовление, хранение, покупка или продажа орудий лова, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов. Эти приспособления губят рыбу и других животных в водоёме. Мы привлекаем к ответственности также тех, кто незаконно сбывает или хранит рыболовные сети или сетематериалы».

СПРАВКА:

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере:

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на физическое лицо — от 5 до 50 базовых величин (135 — 1350 руб.),

на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин (270 — 540 руб.),

на юридическое лицо — до 500 базовых величин (13 500 руб.).

Кроме того, по этой статье предусмотрена конфискация орудий добычи рыбы или других предметов, а также водных животных.