Учёные из Гарварда задались вопросом: что подталкивает людей к потреблению табака или алкоголя, несмотря на кампании против них, которые длятся десятилетиями? А если точнее, то какая именно эмоция играет главную роль в зависимом поведении? И провели исследование, пишет EurekAlert!

Изучив четыре связанных между собой исследования, учёные пришли к выводу: это печаль. Не обида, не злость, не стресс, а именно печаль. Такую теорию доказывают результаты длившегося 20 лет опроса среди почти 10 000 че­ло­век.

Из результатов следует, что печаль по­буж­да­ла лю­дей, даже из­ба­вив­ших­ся от вред­ной при­выч­ки, вновь воз­вра­щать­ся к ку­ре­нию несколь­ко лет спу­стя. Причём чем интенсивнее печаль, тем сильнее тяга к сигаретам. Ни одна другая эмоция не показала аналогичной связи с курением.

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Затем команда придумала следующий эксперимент, собрав 425 курильщиков. Одной трети стали показывать ролик о смерти партнёра, второй — о деревообработке (нейтральный), последней группе — видео с грязной уборной (неприятный).

Выяснилось, что печальные люди, смотревшие первый видеоклип, хотели выкурить сигарету чаще других.

Тре­тье ис­сле­до­ва­ние шло почти так же, как и предыдущее, толь­ко в этот раз ко­ман­да учёных не по­ла­га­лась на отзывы доб­ро­воль­цев, а сама из­ме­ря­ла, как ско­ро при про­смот­ре ви­део участ­ни­ков по­се­ща­ло же­ла­ние ку­рить. И вновь те, кто ис­пы­ты­вал печаль, по­ка­за­ли себя бо­лее нетер­пе­ли­вы­ми.

Последний эксперимент построили вокруг 158 ку­риль­щи­ков из Бо­сто­на. Учёные считали, как ча­сто и мно­го ку­рят опечаленные люди. Отслеживались число за­тя­жек и время вы­ку­ри­ва­ния си­га­ре­ты. Людей про­си­ли воз­дер­жать­ся от ку­ре­ния на восемь часов, а за­тем слу­чай­ным об­ра­зом де­ли­ли на две груп­пы и по­ка­зы­ва­ли им видео — ней­траль­ное или груст­ное. Следом за этим участ­ни­ки пи­са­ли короткие тек­сты о сво­ём лич­ном опы­те по­те­ри близ­ко­го или про об­ста­нов­ку на ра­бо­те. И те, кто пре­да­вал­ся груст­ным вос­по­ми­на­ни­ям, проявляли себя как более импульсивные курильщики.

Теперь учёные думают, что итоги проделанной работы вполне можно использовать для государственной политики. Например, рекламные кампании по борьбе с курением следует переосмыслить, чтобы они перестали казаться такими грустными — ведь это непреднамеренно провоцирует курильщиков курить ещё больше.