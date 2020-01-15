Учёные из Гарварда задались вопросом: что подталкивает людей к потреблению табака или алкоголя, несмотря на кампании против них, которые длятся десятилетиями? А если точнее, то какая именно эмоция играет главную роль в зависимом поведении? И провели исследование, пишет EurekAlert!
Изучив четыре связанных между собой исследования, учёные пришли к выводу: это печаль. Не обида, не злость, не стресс, а именно печаль. Такую теорию доказывают результаты длившегося 20 лет опроса среди почти 10 000 человек.
Из результатов следует, что печаль побуждала людей, даже избавившихся от вредной привычки, вновь возвращаться к курению несколько лет спустя. Причём чем интенсивнее печаль, тем сильнее тяга к сигаретам. Ни одна другая эмоция не показала аналогичной связи с курением.
Затем команда придумала следующий эксперимент, собрав 425 курильщиков. Одной трети стали показывать ролик о смерти партнёра, второй — о деревообработке (нейтральный), последней группе — видео с грязной уборной (неприятный).
Выяснилось, что печальные люди, смотревшие первый видеоклип, хотели выкурить сигарету чаще других.
Третье исследование шло почти так же, как и предыдущее, только в этот раз команда учёных не полагалась на отзывы добровольцев, а сама измеряла, как скоро при просмотре видео участников посещало желание курить. И вновь те, кто испытывал печаль, показали себя более нетерпеливыми.
Последний эксперимент построили вокруг 158 курильщиков из Бостона. Учёные считали, как часто и много курят опечаленные люди. Отслеживались число затяжек и время выкуривания сигареты. Людей просили воздержаться от курения на восемь часов, а затем случайным образом делили на две группы и показывали им видео — нейтральное или грустное. Следом за этим участники писали короткие тексты о своём личном опыте потери близкого или про обстановку на работе. И те, кто предавался грустным воспоминаниям, проявляли себя как более импульсивные курильщики.
Теперь учёные думают, что итоги проделанной работы вполне можно использовать для государственной политики. Например, рекламные кампании по борьбе с курением следует переосмыслить, чтобы они перестали казаться такими грустными — ведь это непреднамеренно провоцирует курильщиков курить ещё больше.
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