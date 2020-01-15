Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа» подготовила свежую информационную рассылку о важных мероприятиях и событиях, которые произошли в нашей организации, а также в редакциях локальных медиа за последний месяц.

Газете Intex-press — 25!

30 декабря 2019 года региональная еженедельная газета Intex-press отметила 25-летний юбилей.

Главный редактор издания Владимир Янукевич отмечает, что «вряд ли люди, которые в конце декабря 1994 года готовили первый номер газеты, думали о том, что будет через 25 лет. Они знали: первый номер „завтра“, второй — на следующей неделе — и так, как Бог даст. Это правило газетной жизни и осталось: читатель Intex-press, несмотря ни на что, должен получить необходимую ему информацию». По словам главного редактора, газета всегда считала своим долгом освещать события, которые государственные СМИ в упор не замечают.

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— Это в цивилизованных странах пресса — четвёртая власть, — говорит Владимир Янукевич. — Там журналисты не делятся на «чэсных» и «нячэсных», они могут придерживаться разных взглядов, поддерживать президента или выступать против него, но принципы свободы слова незыблемы для тех и для других. И власти вынуждены с этим считаться. А кому в Беларуси нужны независимые и свободные? Нужны такие, где каждый на своей полочке и можно, при необходимости, дергая за ниточки, тихо решать вопросы… Но мы выстояли и не сломались. И именно интересы наших читателей всегда были единственным оправданием нашего (газеты) существования. Хочу всем нам пожелать всего наилучшего в Новом 2020 году! Здоровья, интереса к жизни и оптимизма!

Мыльная история. Молодечненский завод подал в суд на «Рэгіянальную газету»

Администрация завода порошковой металлургии в Молодечно подала в Минский областной экономический суд на « Рэгіянальную газету ».

Поводом стала публикация фотографии из заводского туалета, где мыло привязали на верёвочку, чтобы не украли. Фотоснимок был прислан в редакцию читателем.

Директор предприятия заявил, что этот фотоснимок — провокация.

Сейчас завод через суд требует, чтобы «Рэгіянальная газета» публично извинилась и опровергла информацию о мыле на верёвочке. Руководство предприятия заявляет, что сведения, опубликованные изданием, не соответствуют действительности и могут отрицательно сказаться на финансовых результатах предприятия.

«Рэгіянальная газета» не признаёт претензии истца. По мнению редакции, материал не содержит не соответствующих действительности сведений, а также в публикации нет сведений, которые бы порочили истца.

По словам главного редактора «Рэгiянальнай газеты» Александра Манцевича, на предыдущем заседании суда стороны к согласию не пришли. «Мы на это смотрим просто: факт того, что мыло было привязано, есть. Факт опровергнуть невозможно. То, „чтобы его не украли“, — это мнение. Мнение опровергнуть невозможно. Может быть другое мнение. Другое мнение — это мнение директора, который говорит, что это провокация. Мы не понимаем, что можно опровергнуть», — говорит Манцевич.

По его словам, суд пригласил на следующее заседание на 16 января специалиста из Института языкознания. Что он будет анализировать, остаётся тайной.

Календарь-2020 от Hrodna. life расскажет о 12 женщинах из истории Гродно

Дюжину гродненских героинь разных времён собрали вместе авторы корпоративного календаря Hrodna.life.

Открывает год Бона Сфорца, заканчивает — Ольга Корбут. Между королевой и гимнасткой найдёте также писательниц Элизу Ожешко и Софью Налковскую, учительницу Тэклю Станишевскую, художницу Марию Гажич, Скрипачку Теофилию Юзефович и других. На оборотной стороне карточек написаны короткие истории героинь.

Календарь отличается от привычных настольных «домиков». Каждый месяц и его героиня печатались на отдельных карточках. Весь набор из 12 карточек крепится в пластиковой подставке. На рабочем столе выглядит очень стильно.

Рисунки и концепт нового календаря разработала дизайнер Воля Новик.