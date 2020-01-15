В Слуцк завезут конфискованный БАД для поддержания эрекции

Во вторник, 14 января, «Минская Фармация» сообщила о продаже конфискованной биологической активной добавки к пище для мужчин для поддержания эректильной функции. В списке аптек есть три слуцкие — № 79, № 80 и № 175.

Как пояснили «Кур'еру» в одной из аптек Слуцка, биодобавку привезут на днях. По информации сайтов-агрегаторов, в других городах БАД продают за 10,06 рубля.

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Справка

БАДы, биологически активные добавки — это такие вещества, которые люди стремятся использовать для укрепления здоровья. Важно понимать, что БАДы — это не лекарство, ими не лечат, пишет Meduza. Их эффективность не доказана, а в отдельных случаях БАды могут приносить и вред.