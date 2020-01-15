Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определяет лучшие Instagram-страницы случчан

Виктория Капская
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Премия «Instagram года-2019 #Слуцк» вышла на финишную прямую: выбраны финалисты и теперь определяются победители. В эти дни на страницах газеты «Кур'ер» в соцсетях проводится голосование за лучшие странички случчан в Instagram. Голоса читателей будут учитываться наравне с выбором жюри.


В этом году в премии пять номинаций: «Дневник», «Instafood», «Юмор», «Вдохновение» и «Спорт». Из сотни аккаунтов, отсмотренных жюри конкурса, были отобраны только 12, из которых пять будут удостоены наград и призов.

Церемония награждения авторов лучших Instagram-аккаунтов состоится в среду, 22 января, на закрытой вечеринке в лаунж-баре «Мята».

СПРАВКА. В 2018 году газета «Кур'ер» учредила и провела впервые премию Instagram. Премия создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе. Все публикации здесь.

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