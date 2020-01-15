На фестивале хоровой музыки в Солигорске исполняли украинские народные песни и аргентинские пения

Владимир Амельченя
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На фестивале хоровой музыки в Солигорске исполняли украинские народные песни и аргентинские пения, Слуцк
Фотографии: Владимир Амельченя

В солигорском соборе Рождества Христова 14 января состоялся фестиваль хоровой музыки. Пение исполнялось в чистый голос без музыкального сопровождения. Исполнялись пения в основном церковного характера.

На фестивале хоровой музыки в Солигорске исполняли украинские народные песни и аргентинские пения, Слуцк

В фестивале приняли участие хор храма деревни Чижевичи, молодёжный хор собора Рождества Христова (Солигорск), хор храма Матроны Московской (Солигорск), архиерейский хор кафедрального собора Рождества Христова (Солигорск) и детский хор «Криничка» Солигорской музыкальной школы.

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На фестивале хоровой музыки в Солигорске исполняли украинские народные песни и аргентинские пения, Слуцк

Архиерейский хор под руководством регента Ксении Ворониной исполнил украинские народные песни, посвящённые колядкам. Детский хор исполнил пение «Беларуская маці Бога», а также аргентинские католические пения.

На фестивале хоровой музыки в Солигорске исполняли украинские народные песни и аргентинские пения, Слуцк

Слушатели горячо благодарили аплодисментами участников хорового пения. Со словами благодарности к участникам хорового пения обратились настоятель собора Рождества Христова, а также епископ Антоний, руководитель Слуцкой и Солигорской епархии.

На фестивале хоровой музыки в Солигорске исполняли украинские народные песни и аргентинские пения, Слуцк

На фестивале хоровой музыки в Солигорске исполняли украинские народные песни и аргентинские пения, Слуцк

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Аргентинское песнопение:"Оёёй кампанья"

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15 января 2020 12:28