С 25 января «Белтелеком» повысит тарифы на некоторые услуги

РУП «Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем. Обновлённые тарифы вводятся с 25 января. Об этом сообщается на сайте компании.

Например, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчёте на одну услугу.

«Компания „Белтелеком“ всегда придерживалась политики сдерживания роста цен на услуги электросвязи путём снижения издержек. Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен для поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года», — говорится на сайте компании.

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Изменение стоимости не коснётся регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др.