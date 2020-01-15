Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 января. Обзор

Какие плюсы и минусы есть у тёплой зимы

Нынешней зимой температура в Слуцком районе на 3−5 градусов выше нормы, а снежного покрова нет и в ближайшее время не предвидится. Работники лесхоза, метеостанции «Слуцк», медики, дорожники и коммунальщики рассказали «Кур'еру» о плюсах и минусах тёплой зимы.

Юные изобретатели, о которых мы ещё услышим

День детских изобретений отмечается 17 января. Датой праздника выбрали день рождения Бенджамина Франклина — американского политика, который в 12 лет изобрёл плавательные ласты. Что изобретают юные исследователи нашего региона — в подборке «Кур'ера».

Как моя бабушка командовала монгольскими солдатами

Какой была слуцкая молодёжь 1960-х? Активная, смелая, лёгкая на подъём. Об этом мне рассказала моя бабушка, которая по комсомольской путёвке поехала строить железную дорогу в Сибири, а потом в Монголии.

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Трагедия слуцкого гетто. Часть 2

После массового расстрела еврейского населения в Слуцке, учинённого в конце октября 1941 года, значительная часть евреев города всё же уцелела. Они продолжали жить в гетто в 10-м военном городке.

«Решение уехать в Дубай приняла в одну секунду»

Случчанка Татьяна Романеня улетела на работу в Дубай восемь лет назад. Сейчас в ОАЭ у неё семья и ученики, которых она обучает йоге. Девушка рассказала «Кур'еру», как обживалась в незнакомой стране и искала своё место под солнцем.

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